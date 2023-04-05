Tecno’nun Camon 20 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Camon 10 Premier‘in yerini alacak olan Camon 20 Premier 5G sızıntıları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi, yeni bir rapor Tecno Camon 20 Pro 4G‘nin varlığını, render’ları ve teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıkardı.

Sızan görüntüler, Camon 20 Pro’nun Camon 20 Premier 5G ile aynı kamera tasarımına sahip olacağını açıkça ortaya koyuyor. Beşgen bir şekle ve toplam üç kamera sensörünü barındıran iki büyük oyuğa sahip olacak. Ayrıca kamera modülünde bir halka LED bulunacak. Özelliklere gelince; rapor Camon 20 Pro 4G’nin FHD+ (1080 x 2400) çözünürlüğe sahip 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Telefonun orta üst bölümünde 32MP Selfie kamerasına ev sahipliği yaptığı söylenen nokta çentik yer alacak.

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Arka kameralara gelince, 64MP ana sensör, 2MP geniş lens ve AI sensörü olduğu söyleniyor. Kaputun altında, Tecno Camon 20 Pro 4G, sorunsuz performans sağlayan bir MediaTek Helio G99 işlemci tarafından desteklenecek. Uygulamalarınız, fotoğraflarınız ve dosyalarınız için geniş alan sağlayan 8 GB’a kadar RAM, 8 GB sanal bellek ve 256 GB‘a kadar dahili depolama ile birlikte gelecek.

Telefon, Android 13 tabanlı HiOS 13 üzerinde çalışacak ve tüm gün kullanım için 5000 mAh pil ile donatılacak. Predawn Black ve Serenity Blue renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan Tecno Camon 20 Pro 4G, kullanıcılara şık seçenekler sunuyor. 280 dolar bandında satılacak olan bu telefonun Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor. Vivo, Tecno’nun bu hamlesine karşılık bakalım bu segmentte bir telefon tanıtacak mı?