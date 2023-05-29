Vivo, 31 Mayıs tarihinde Çin’de düzenleyeceği bir etkinlikle Vivo S17 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro modellerini duyurması bekleniyor. Ayrıca, S17t modelinin de resmiyet kazanma ihtimali bulunuyor. Bugün, şirket, S17 Pro’nun kamera özelliklerini doğrulamak amacıyla Weibo üzerinden birkaç poster paylaştı.

Vivo, Vivo S17 Pro’nun sektör lideri bir ön kameraya sahip olacağını doğruladı. Bu kamera, 90 derecelik FOV (geniş görüş açısı) ve f/2.0 diyafram açıklığıyla olağanüstü bir 50 megapiksel geniş açı özçekimler sunacak. Çift yumuşak ışık desteği sayesinde, düşük ışık koşullarında bile etkileyici selfie’ler çekebileceksiniz.

Vivo S17 Pro’nun ayrıca 2x portre lensi bulunacak, bu da muhtemelen çarpıcı portre fotoğrafları çekmenize olanak sağlayacak. Portre lensi, sadece Pro modelinde bulunacak ve Vivo S17 ve S17t modellerinde bulunmayacak. Ayrıca, Pro modeli süper duyarlı bir spektral sensörle donatılmış olarak gelecek.

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S17 Pro’nun teknik özellikleri hakkında ise bazı söylentiler bulunuyor. Çin’in TENAA yetkilisi, geçtiğimiz hafta S17 Pro’nun bazı temel özelliklerini onayladı. Telefon, kıvrımlı kenarlara ve dahili parmak izi sensörüne sahip 6.78 inç AMOLED ekranla gelecek. Ekran, 1.5K+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

Vivo S17 Pro, gücünü Dimensity 8200 yonga setinden alacak. Telefon, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama kapasitesi sunacak. Ayrıca, 80W hızlı şarj destekli 4.600mAh batarya ve Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 işletim sistemiyle gelecek.

S17 Pro’nun 50 megapiksel Samsung JN1 ön kameraya sahip olacağı söylentiler arasında yer alıyor. Arka tarafta ise OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX766V ana kamera, 12 megapiksel Sony IMX663 telefoto kamera ve 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı lens bulunacak.

Vivo S17 serisi akıllı telefonlarının tanıtım etkinliği, merakla beklenen özelliklerini ve performansını ortaya çıkaracak. Tanıtımın ardından, kullanıcılar bu yeni telefonlarda gelişmiş kamera yeteneklerinin yanı sıra güçlü donanım özelliklerini de deneyimleyebilecekler.