2019 yılına kadar Samsung’un Galaxy J serisi markanın orta segmentte en çok sattığı cihazlardandı. Samsung 2019 yılında J serisini bitirip A serisine geçti. O günden beri oldukça fiyat performans cihazlar gördük. Bunlardan bazıları Çinli rakiplerini bile geride bıraktı. A serisinin en üst cihazlarından birisi de hiç şüphesiz Samsung Galaxy A73 idi. Ancak bir sızıntıya göre Samsung, Samsung Galaxy A74’ü piyasaya sürmeyecek.

Galaxyclub tarafından raporlanan bilgiye göre Samsung A70 serisini sonlandıracak. Bu da 2023 yılında çıkacak A serisinde Samsung Galaxy A74’ün olmayacağı anlamına geliyor. Galaxyclub’ın verdiği bilgiye göre Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A14 gibi 2023 yılı A serisi cihazlar hakkında birçok sızıntı bulunuyor. Ancak aynı şeyi Samsung Galaxy A74 için söyleyemiyoruz. Zira Samsung Galaxy A74 için hiç sızıntı bulunmuyor. Bunun yanı sıra cihazın yazılımı hakkında da herhangi bir bilgi yok.

Bunun yanı sıra Samsung Galaxy A74’ün Samsung Galaxy A serisi ile birlikte tanıtılmayıp daha sonrasında piyasaya sürülmesi de olası. Galaxyclub’ın raporu biraz tahminlere dayanıyor.