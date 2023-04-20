Vivo X Fold 2 ve X Flip‘in piyasaya sürülmesinin yanı sıra Vivo yeni bir tablet de piyasaya sürdü. Vivo Pad 2 olarak adlandırılan bu tablet, geçen yılki Vivo Pad’in halefi olarak geliyor. Yeni tablet selefine göre önemli yükseltmeler içeriyor.

İçindekiler Vivo Pad 2 teknik özellikleri

Vivo Pad 2 teknik özellikleri

Vivo Pad 2, 2,8K piksel çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 12,1 inç LCD ekrana sahiptir. HDR10 desteği ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz, tabletin yan tarafına takılabilen bir ekran kalemi ve klavye ile uyumlu.

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Ses tarafında Vivo Pad 2, 6W’a kadar ses çıkışı üreten dört tam aralıklı ve iki tweeter ile donatılmış. Cihaz, hafif ve ince bir form faktörüne sahip metalik bir yekpare gövdeye sahip.

Vivo Pad 2 dairesel bir arka kamera modülüne sahip. Bir LED flaş ünitesi ile eşleştirilmiş 13MP birincil sensör ve 2MP makro lens barındırıyor. 8MP öne bakan bir selfie enstantanesi var.

Kaputun altında, Vivo Pad 2 bir MediaTek Dimensity 9000 işlemcisine sahip. 12GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.1 depolama alanıyla birlikte geliyor. Tablet gücünü 44W hızlı şarj desteğine sahip 10.000mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca Vivo Pad 2, 8GB + 128GB varyantı için 2.499 RMB (364 dolar) olarak fiyatlandırıldı.