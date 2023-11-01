vivo, Android 14 destekli OriginOS 4 güncellemesini tanıtarak Çin pazarında geliştirici konferansında boy gösterdi. Bu güncelleme ile vivo telefon sahiplerine yepyeni özellikler sunulacak. Gelin bu özelliklere yakından bir göz atalım.
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OriginOS 4 ile gelecek yenilikler
- Daha Hızlı Uygulama Yanıtı: OriginOS 4, uygulamaların açılma ve kapanma sürelerini kısaltan bir sanal grafik kartı işlevi sunarak kullanıcıya beklememe avantajı sağlar. Bu özellik, uygulama yanıt hızını %36 artırır ve ekran kare hızı kararlılığını %70 artırır.
- Gerçekçi Grafikler: Sanal grafik kartı, ışın izleme, çerçeve ekleme ve süper çözünürlük teknolojileri ile grafiklerin gerçekçiliğini artırarak cilt dokuları ve yansımalar gibi unsurları daha doğal hale getirir.
- Verimli Sistem: OriginOS 4, arka plan işlemlerini %20 oranında azaltan hafif bir yeniden yapılanma sürecine tabi tutularak güç tüketimini düşürür ve bekleme süresini %15 uzatır, böylece 14 güne kadar beklemeye imkan tanır.
- Müzik Çalma: Ayrı bir bilgi işlem alanı sayesinde müziği kesintisiz dinlemenize olanak sağlayan OriginOS 4, gücü kapatmadan 105 saate kadar müzik keyfi sunar.
- Optimize Edilmiş Planlama: Unfair Scheduling 2.0, CPU gücünü ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde yöneterek telefonun karmaşık senaryolara daha hızlı tepki vermesini sağlar.
- Bellek Verimliliği: Memory fusion 4.0, bellek kullanımını en üst düzeye çıkararak uygulama başlatma ve arka planda çalışmayı optimize eder.
- İnsan Faktörleri Akıcılık: Kullanıcı dostu tasarımıyla onaylanan OriginOS 4, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunar.
- OriginOS 4’te Özelleştirme Görsel Geliştirme: 2.000’den fazla yeniden tasarlanmış simge, görsel konforu artırarak görünümü günceller.
- Benzersiz Yazı Tipi: Özelleştirilmiş yazı tipi Vivo Sans, çeşitli yazı tipi boyutlarında net metin sunumu sunar.
- Kullanıcı Arayüzü Etkileşimi: Gerçek zamanlı bulanıklaştırma efektleri, bağlamsal duvar kağıdı ve kilit ekranı özelleştirmesiyle daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.
- Toplantı Asistanı: Gerçek zamanlı sesten metne transkript özelliği sunarak toplantıları daha kolay hale getirir ve Atomic Notes ile görüntüleme ve düzenleme için dakika tasarrufu sağlar.
- Süper Güç Tasarrufu Modu: %1 pil seviyesinde bile, süper güç tasarrufu modu bekleme süresini 3 saate kadar uzatabilir veya 15 dakikalık bir arama yapılmasını sağlayabilir.
- Araç Bağlantısı: vivo Akıllı Araç 4.0 ile entegrasyon, araç bağlantısını geliştirerek navigasyonu, park etmeyi ve daha fazlasını basitleştirir.
- Blue Heart Jr. V: Global akıllı yardım Blue Heart Jr. V, AI metin yazarlığı, sürükle ve bırak işlevleri, haritalama ve sohbet gibi birden fazla etkileşim modu sunar.
- Yapay Zeka Çevrimdışı Çeviri: OriginOS 4, ağ bağlantısı olmadan bile kesintisiz iletişim için Yapay Zeka çevrimdışı çeviri özelliği sunar.
- Aile Sağlığı: Aile sağlığı bileşeni, aile üyelerinin sağlık durumunu sezgisel bir şekilde görüntüler.
OriginOS 4 alacak modeller
Birinci Parti (Aralık 2023 Sonu)
- vivo: X Fold2, X Flip, X90 Serisi
- iQOO: iQOO 11 Pro, 11S ve 11
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İkinci Parti (Ocak 2024 Sonu)
- vivo: X Flip+, X Flip, X Note
- iQOO: iQOO 10, 10 Pro, iQOO Neo8 ve Neo8 Pro