Vivo, teknoloji dünyasının dikkatini çekecek yeni bir seriyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vivo X100 serisi olarak adlandırılan bu yeni seri, iki farklı cihazı içeriyor: Vivo X100 ve X100 Pro. Ayrıca, X100 Pro+’nın 2024’ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’in önde gelen e-ticaret platformlarından Jingdong Mall (JD.com), yakın zamanda bu serinin temel fiyatını açıklayarak merak uyandırdı. Vivo X100 fiyatı ortaya çıktı.

JD.com’da yayınlanan liste, Vivo X100’ün 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyonunun 547 dolar fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Bu fiyat, kullanıcıları yüksek performanslı bir cihaza erişebilme fırsatı sunuyor. Vivo X100 fiyatı gerçekten oldukça iddialı olmuş diyebiliriz.

Vivo X100, son teknoloji bir işlemci olan Dimensity 9300 tarafından destekleneceği söyleniyor. Ayrıca, yakın tarihli bir AnTuTu karşılaştırma listesi, cihazın 16GB LPDDR5T RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanına sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu, kullanıcılara büyük miktarda veri depolama ve akıcı bir performans sunuyor.

Cihaz, Vivo’nun Funtouch OS 14 arayüzü ile kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştırması bekleniyor. Bu, kullanıcılara son teknoloji yazılım deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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Vivo X100’ün dikkat çekici özelliklerinden biri, periskop telefoto fotoğrafçılığı için bir Vario-APO-Sonnar Zeiss lens ile üçlü kamera kurulumuna sahip olmasıdır. Bu, kullanıcıların yaratıcı ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekmelerine olanak tanır.

Ayrıca, Vivo X100 serisi üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bu renkler arasında Turuncu, Beyaz ve Mavi bulunuyor, böylece kullanıcılar kendi tarzlarına uygun olanı seçebilirler.

Vivo, X100 serisi için henüz bir çıkış tarihi açıklamamış olsa da, yeni akıllı telefonlarının Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu seri, yüksek performansı, göz alıcı tasarımı ve çeşitli renk seçenekleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Teknoloji meraklıları ve akıllı telefon kullanıcıları, Vivo X100 serisini merakla bekleyebilirler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X100 fiyatı uygun mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!