Vivo NEX 3s 5G, özellikleri ile resmi olarak onaylandı!

Vivo geçtiğimiz Eylül ayında NEX 3 5G‘yi duyurdu ve şirket şimdi 10 Mart‘ta Vivo NEX 3s 5G olarak adlandırılan yükseltilmiş bir versiyon ortaya çıkaracak. NEX 3s 5G, Geekbench ve Google Play Console‘da ortaya çıktı. Testlerde Snapdragon 865 SoC ile geleceği gösteriliyordu. Ve şimdi ise Vivo, NEX 3s 5G‘nin gerçekten de Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını doğruladı.

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Vivo NEX 3s 5G hakkında başka neler biliniyor?

Şirket ayrıca Weibo‘da vanilya sürüm NEX 3 5G‘ye benzeyen ve üç kameraya sahip NEX 3s 5G‘nin arkasını gösteren kısa bir video klip yayınladı. Ayrıca, Çinli telefon üreticisi tarafından Turuncu gölgeyle birleşen mavi renk seçeneğide onaylandı. Bunlar haricinde telefonla ilgili olarak Geekbench testinde çıkan sonuçlara göre, 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Geekbench testinde tekli çekirdekte 921, çoklu çekirdekte ise 3369 skor aldığı biliniyor.

NEX 3s 5G tüm özellikleriyle resmi olarak ortaya çıkmadı ancak akıllı telefon TENAA‘da ortaya çıktı. Bu listeye göre, NEX 3 5G ile arasındaki tek fark yonga seti ve pil olacağa benziyor. Bunlar haricindeki özelliklerinin aynı veya benzer olacağı tahmin ediliyor.

Vivo önümüzdeki Salı günü resmi bir açıklama yapacak. Yapılacak olan bu resmi açıklama ile birlikte NEX 3s 5G‘nin daha fazla özelliğinin ortaya çıkmasını bekliyoruz.