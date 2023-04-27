vivo, amiral gemisi yeni nesil büyük katlanabilir akıllı telefonu vivo X Fold2 ve ilk küçük katlanabilir modeli vivo X Flip’i Çin’de kullanıcıların beğenisine sundu. Kullanıcılara benzersiz amiral gemisi akıllı telefon deneyimi sunan vivo X Fold2 ve vivo X Flip; çok yönlü özellikleri, zarif ve şık tasarımları ile katlanabilir telefonlar alanında çıtayı yükseltiyor. vivo X Fold2 hafif bir tasarımda daha da iyileştirilmiş performans ve ZEISS ile ortak mühendislikle güçlendirilmiş birinci sınıf bir fotoğrafçılık deneyimi; vivo X Flip de parmak ucu kontrollü katlama tasarımı ile güçlü amiral gemisi telefon performansı sunuyor.

vivo, katlanabilir akıllı telefonlarının geliştirilmesinde birinci nesil X Fold’dan bu yana amiral gemisi performansına ve optimum kullanıcı deneyimine öncelik veriyor. Yeni nesil vivo X Fold2 katlanmayan telefonlara rakip amiral gemisi teknik özelliklerin yanı sıra, kullanıcılara yenilikçi bir deneyim için geniş bir ekranın avantajını da sunuyor. 2K+ çözünürlüğe ve 1.800 nit maksimum parlaklığa sahip 8.03 inç E6 ana ekranı, vivo X Fold2’yi katlanabilir akıllı telefonlar arasında lider modellerden biri haline getiriyor. Cihazın hem ana hem de kapak ekranları 120 Hz tazeleme hızını destekliyor.



vivo X Fold2’nin üstün performansı; geliştirilmiş SPU, LPDDR5X ve UFS 4.0 ile Snapdragon® 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. 3D Ultrasonik Çift Ekranlı Parmak İzi Tarama ve kablosuz kayıpsız Hi-Fi gibi diğer mükemmel özelliklerle gelen vivo X Fold2, 50 W kablosuz FlashCharge desteğine sahip 4800 mAh (tipik) pili ve 120 W çift hücreli FlashCharge hızlı şarjı ile kullanıcıları düşük pil endişesinden kurtarıyor.

Bir önceki X Fold modelinden yaklaşık 33 gram daha hafif ve 2 mm daha ince tasarıma sahip olan vivo X Fold2’de, sağlamlık ve yorulma direncini artırmak için kullanılan ince ve dayanıklı menteşe telefonun ömrünü önceki modele oranla %33 artırıyor. X Fold2’nin menteşesi 400.000 katlamadan sonra bile sergilediği kalıcı performans ile TÜV Rheinland sertifikası aldı.

Cihaz, 50 MP VCS Gerçek Renkli Ana Kamera ve ZEISS Sinematik Video Modu ile profesyonel bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. ZEISS Free-Stop (Serbest Durdurmalı) Çekim Deneyimi ile Görüntüleme özelliği sayesinde kullanıcılar bir tripoda ihtiyaç duymadan gezinme modunda tek bir dokunuşla yıldızlı geceler gibi çarpıcı sahneleri bile kolaylıkla yakalayabiliyor.

vivo, büyük bir ekrana sahip olan vivo X Fold2’nin yazılım tasarımını çeşitli çalışma senaryolarına uyacak şekilde özelleştirerek çoklu görevleri çok daha kolay hale getirdi. Cihazın gezinme özellikleri, farklı katlama şekillerinde kesintisiz pencere geçişine olanak tanıyor ve gezinerek video izlemeyi ve aramayı destekliyor.

Kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleri ile sunulan vivo X Fold2, kamera kenarlarında vegan deri, cam ve klasik üçgen çukur desenlerini birleştirerek selefinin tasarım dilini takip ediyor. Telefonun zarif ve şık tasarımı, geleneksel Çin kültürünü modern teknoloji estetiğiyle harmanlıyor

vivo’nun katlanabilir telefon yelpazesine yeni eklenen kompakt modeli vivo X Flip; modaya uygun, zarif ve taşınabilir tasarımıyla öne çıkıyor. Cihaz, sadeleştirilmiş bir görsel efekt için Dual-Tone Step Design adıyla iki kamerayı entegre bir tasarımda bir araya getiriyor. Geniş bir kapak ekranına sahip olan telefonun her iki kapağındaki mikro kavis kullanıcıya rahat bir his veriyor. Havacılık sınıfı alüminyum alaşımdan yapılmış çerçevesi ile vivo X Flip daha hafif ve daha stabil bir yapıya sahip. Sadece 3,15 mm kalınlığındaki çıkıntısı ve güvenilir yapısı ile ultra dayanıklı hafif menteşe, cihazın zarif ve şık tasarıma sahip olmasını sağlıyor. Katlanıp kapatıldığında yaklaşık bir pudra kutusu boyutunda olan vivo X Flip, açıldığında 7,75 mm kalınlığı ile ele kolaylıkla sığıyor.

Cihaz, Rombik Mor, Altın Sarısı ve Elmas Siyahı olmak üzere üç çarpıcı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Klasik kapitone astar ve vegan derisi hafif Fransız romantizmi uyandırırken, benzersiz stereoskopik deri ve kapitone kıvrımların birleşimi de telefona şıklık katıyor. Aşınmaya ve kire dayanıklı nano kaplaması ve parmak ucu kontrollü katlama tasarımı sayesinde cihazın yüzeyinde neredeyse hiç parmak izi kalmıyor.

Serbest Durdurmalı Çekim Deneyimi ile ZEISS Görüntüleme özelliği ile güçlendirilen vivo X Flip, yeni bir mobil fotoğrafçılık deneyimi ve gelişmiş görüntüleme performansı sunuyor. vivo X Flip’in DV modu sayesinde kullanıcılar günlük senaryolarda bile telefonu yatay olarak kullanarak şık vlog’lar ve film benzeri videolar çekebiliyor. Hareketli hızlandırılmış çekim özelliği de kullanıcıların trafik ve yıldızlı geceler gibi sahneleri tek bir dokunuşla ve tripod kullanmadan çekmelerine olanak tanıyor. 50 MP VCS Gerçek Renkli Ana Kamera, OIS teknolojisi ve ZEISS Stil Portre özelliği ile cihazın sunduğu daha fazla ton ve yaratıcı çekim yöntemi ile, kullanıcılar son derece başarılı görüntüleme performansına sahip oluyor.

vivo X Flip üzerindeki Aura Light özellikli benzersiz makyaj aynası, yüzleri akıllı bir şekilde tanımlayarak ekranda gerçeğe yakın makyaj efektleri gösterebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraf çekerken farklı makyaj stillerini denemelerini ve yüzlerine makyaj efektleri uygulamalarını sağlıyor. Çok açılı gezinme özelliği ile de kullanıcılar başka biri tarafından çekilmiş gibi görünen selfie’ler çekebiliyorlar. Elde HD çekim özelliği hem dikey hem de yatay fotoğraf çekmeyi desteklerken, telefonun kapak ekranı da daha rahat bir çerçeveleme deneyimi sunuyor.

500.000 katlamaya dayanıklılığını TÜV Rheinland sertifikası ile belgeleyen vivo X Flip’in ekranı yükseltilmiş su damlası menteşe yapısı ve UTG teknolojisi sayesinde zorlu katlama testlerine bozulmadan dayandı. vivo X Flip sektör lideri 4,5V yüksek enerji yoğunluklu pil teknolojisi, 4400 mAh (tipik) pili ve 44W FlashCharge desteği ile kullanıcılara pil ömründen ödün vermeden eşsiz ve endişesiz bir katlanabilir telefon deneyimi sunuyor.

Güçlü Snapdragon 8+ Gen 1 mobil platformu üzerinde çalışan vivo X Flip, yeni bir göz koruma ekranına da sahip. Telefonun 120 Hz tazeleme hızı, LTPO uyarlanabilir yenileme ve 1920 Hz’de yüksek frekanslı PWM karartma ile mükemmel performans sunan ekranı kullanıcıların gözlerini korumaya ve göz yorgunluğunu azaltmaya da yardımcı oluyor.