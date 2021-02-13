Akıllı Telefonlar
Vivo katlanabilir telefon patenti aldı
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, katlanabilir telefon patenti aldı. Şirket yeni modeliyle, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. İşte bilinen detaylar.
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Yeni teknolojiler hayatımıza girmeye devam ediyor. Bunlardan biri de katlanılan telefonlar. Oldukça ilginç şekil ve konseptlerde ortaya çıkan bu telefonlar, geleceğin teknolojileri olarak nitelendiriliyor. Samsung ve Huawei çoktan bu tasarıma sahip telefonlar çıkardı, Xiaomi, Apple, Oppo gibi diğer üreticilerin de bu konuda çalışma yaptıkları ortada. Bu çalışmalardan birini yapan firmalardan biri de Vivo. Son olarak şirketin, Çin Ulusal Patent Enstitüsünden aldığı bir patent ortaya çıktı. Vivo, katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Çinli şirketler, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.
Vivo katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı
Çin’de ortaya çıkan bir patente göre Vivo, katlanabilir telefon geliştirmek için çalışmalara başladı. Ortaya çıkan patent görselleri, şirketin aşağıdan geriye doğru katlanan bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. İlginç bir katlanılan tasarıma sahip telefonun, ön tarafı tamamen ekrandan oluşuyor ve alt kısmındaki mekanizma sayesinde arkaya doğru katlanmakta. Muhtemelen ön kamera yerine katlanabilen ekran sayesinde arkadaki kamera mekanizması, özçekim görevini gerçekleştiriyor. Bu durum, özellikle özçekim modunda oldukça yüksek fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor. Telefonla ilgili ortaya çıkan detaylardan biri de kamera. Görselde telefon beş arka kameraya sahip. Bu kameraların özellikleri ise şimdilik bilinmeyen bir detay. Telefonun çıkış tarihi ya da diğer detayları belli değil. Katlanılan telefonlar, güçlü işlemcilere ihtiyaç duyuyor. Bu durumda tepe model bir Qualcomm işlemci söz konusu. Katlanılan modellerin geliştirme sürecinin uzun olması sebebiyle O an piyasadakinden bir eski nesil işlemci ile gelme ihtimali var. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 ve diğer 4 telefon EEC sertifikası aldı
Huawei’ye uygulanan Amerika baskısının ardından, firma HONOR markasını satmak zorunda kalmıştı. Honor, Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı konsorsiyuma satıldı. Bu satışın ardından duyurulan HONOR V40 diğer 4 telefon EEC sertifikalarını aldı. Honor V40 modelinin global versiyonunun Google servislerini barındırıp barındırmayacağı henüz belli değil. Ancak GSMArena sitesine göre cihaz Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemiyle gelecek. Ayrıca Google servislerini içermeyecek. Bunun yanında diğer 4 model için de Google servisleri ile ilgili durum hala belirsiz.
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Telefonlardan iki tanesinin görseli ve teknik özellikleri:
EEC sertifikası alan cihazların kod adları: YOK (V40), CHL, HJC, NTN, NZA. Honor V40 daha önce duyurulduğu için teknik özellikleri biliniyor. Ayrıca TENAA sertifikaları sayesinde HONOR HJC ve HONOR NZA‘nın teknik özellikleri ve tasarımları biliniyor.
HJC, gücünü MediaTek Dimensity 800U yongasından alıyor. Ayrıca 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri ile geliyor. Cihazın ekranı 6,5 inç, FHD+ çözünürlükte ve AMOLED. Görselde görüldüğü üzere telefonun çentikli yapıda bir ön kamerası var. Ek olarak, telefon arka tarafında 4 adet kameraya sahip. Kamera çözünürlükleri sırasıyla 16MP, 64MP, 8MP, 2MP, 2MP.
HONOR HJC modelinin diğer özellikleri şöyle: Android 10, ekran içi parmak izi sensörü, MicroSD kart yuvası, 3.800mAh pil (16W hızlı şarj destekliyor). Son olarak cihaz Magic Night Black, Iceland Fantasy, Titanium Silver, Emerald Blue isminde renk alternatifleri ile geliyor.
NZA modelin kullanacağı yonga bilgisi mevcut değil. Ancak 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle geliyor. Telefonun ekranı ise 6.6 inç, HD+ çözünürlükte ve TFT LCD. Görsele göre NZA kodlu model HJC kodlu model ile benzer kamera yapısına sahip.
NZA’nın diğer özellikleri: Android 10, 5.000 mAh pil, MicroSD kart yuvası, yan tarafta parmak izi sensörü. Cihaz mavi ve siyah renk alternatifleri ile geliyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye’de satışa sunuldu
Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 ailesini Türkiye’de resmen satışa sundu. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonları tasarımları ve fiyatları ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemileri Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Ön siparişe açılan akıllı telefonlar, bugün itibarıyla ise hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalarda satışa sunuldu.
Kullanıcılar, 12-28 Şubat’ta Samsung’un bayilerinden veya Online Mağaza’dan ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlara daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Ancak Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kutularından maalesef şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak.
Samsung Galaxy S21 özellikleri
- Ekran: 6,2 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.000 mAh
Samsung Galaxy S21 Plus özellikleri
- Ekran: 6,7 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB veya 256 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.800 mAh
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh
Son olarak Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları;
- Samsung Galaxy S21 128 GB: 9.999 TL
- Samsung Galaxy S21+ 128 GB: 12.999 TL
- Galaxy S21+ 256 GB: 13.499 TL
- Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB: 15.999 TL
- Galaxy S21 Ultra 256 GB: 16.499 TL
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu
Xiaomi tarafından mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3 modeli Türkiye’de satışa çıktı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin desteklediği Black Shark markasının Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro isimli telefonlarının baz modeli artık Türkiye’de de satışa çıktı. Türkiye pazarına resmi garantili olarak ilk kez satışa sunulan cihaz, oyun odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.
6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Black Shark 3; AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile hem kaliteli hem de akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan cihazı, şirket ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla destekliyor. Kutusundan Android 10 tabanlı JoyUI arayüz ile çıkıyor.
Xiaomi Black Shark 3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080×2400 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera; 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj veya 18 W manyetik şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI
- Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray veya Bright Pink
Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alabileceğiniz Xiaomi Black Shark 3 için Türkiye’de 6.999 TL’lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için fiziksel tetik tuşlarına, büyük bir ekrana ve özel bir soğutma sistemine sahip olan akıllı telefon, standart kullanımda da amiral gemilerini aratmayan bir performans sunabiliyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
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