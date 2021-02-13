Apple’ın uzun süredir çıkması beklenen izleme aygıtı AirTags, bir türlü hayata geçememişti. Ha piyasaya çıktı ha çıkacak derken, AirTags’lerle âlâkalı yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.

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Apple ürünleriyle ilgili ortaya attığı iddialarla tanınan analist Ming-Chi Kuo, geçen ay yaptığı bir paylaşımda AirTags izleme aygıtlarının 2021’de piyasaya sürüleceğini söylemişti. Fakat o günden beri yeni bir gelişme yaşanmamışken, bugün paylaşılan bir başka rapor Apple’ın AirTags’leri yeni iPad Pro’yla birlikte tanıtacağını ortaya koyuyor.

Apple analisti Jon Prosser tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple AirTags cihazlarını önümüzdeki ay tanıtacak. Üstelik AirTags’lerin yeni nesil iPad Pro serisiyle birlikte karşımıza çıkacağını söyleyen Jon, Apple’ın işbu tanıtım etkinliğini mart ayında gerçekleştireceğini ifade ediyor. Yani mart ayında yeni nesil iPad Pro’larla birlikte AirTags aygıtlarını göreceğiz.

AirTags are still on for March. Haven’t heard of any further delays this time. 🤞 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021

Bu arada AirTags’in ne işe yaradığına da kısaca değinmemiz gerekirse; AirTags, basit bir takip cihazı. Soda kapağından biraz daha büyük boyutta olan bu cihaz, Apple’ın iPhone’umu Bul yazılımıyla uyumlu çalışabiliyor. Örneğin siz AirTags’i sırt çantanıza yerleştiriyorsunuz; hemen akabinde de iPhone’umu Bul uygulamasını açıp cihazınızın konumunu bulabiliyorsunuz.

AirTags izleme aygıtlarının küçük disklere benzeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Apple’ın kendi tasarımı olan deri tutucu ve anahtarlık ile birlikte gelmesi muhtemel. U1 Ultra Geniş Bant yongasını bulunduracak olan bu cihazların geleneksel Bluetooth izleyicilerinden daha doğru öğe takibi yapması bekleniyor.

Şu anda fiyatlar hakkında somut bir bilgi yok, ancak resmi duyurunun önümüzdeki ay yapılmasını bekliyoruz.