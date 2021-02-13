Apple
Apple, merakla beklenen AirTags’lerini yeni nesil iPad Pro ile birlikte tanıtabilir
Apple’ın uzun süredir çıkması beklenen izleme aygıtı AirTags, bir türlü hayata geçememişti. Ha piyasaya çıktı ha çıkacak derken, AirTags’lerle âlâkalı yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.
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Apple ürünleriyle ilgili ortaya attığı iddialarla tanınan analist Ming-Chi Kuo, geçen ay yaptığı bir paylaşımda AirTags izleme aygıtlarının 2021’de piyasaya sürüleceğini söylemişti. Fakat o günden beri yeni bir gelişme yaşanmamışken, bugün paylaşılan bir başka rapor Apple’ın AirTags’leri yeni iPad Pro’yla birlikte tanıtacağını ortaya koyuyor.
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Apple analisti Jon Prosser tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple AirTags cihazlarını önümüzdeki ay tanıtacak. Üstelik AirTags’lerin yeni nesil iPad Pro serisiyle birlikte karşımıza çıkacağını söyleyen Jon, Apple’ın işbu tanıtım etkinliğini mart ayında gerçekleştireceğini ifade ediyor. Yani mart ayında yeni nesil iPad Pro’larla birlikte AirTags aygıtlarını göreceğiz.
AirTags are still on for March.
Haven’t heard of any further delays this time. 🤞
— Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021
Bu arada AirTags’in ne işe yaradığına da kısaca değinmemiz gerekirse; AirTags, basit bir takip cihazı. Soda kapağından biraz daha büyük boyutta olan bu cihaz, Apple’ın iPhone’umu Bul yazılımıyla uyumlu çalışabiliyor. Örneğin siz AirTags’i sırt çantanıza yerleştiriyorsunuz; hemen akabinde de iPhone’umu Bul uygulamasını açıp cihazınızın konumunu bulabiliyorsunuz.
AirTags izleme aygıtlarının küçük disklere benzeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca Apple’ın kendi tasarımı olan deri tutucu ve anahtarlık ile birlikte gelmesi muhtemel. U1 Ultra Geniş Bant yongasını bulunduracak olan bu cihazların geleneksel Bluetooth izleyicilerinden daha doğru öğe takibi yapması bekleniyor.
Şu anda fiyatlar hakkında somut bir bilgi yok, ancak resmi duyurunun önümüzdeki ay yapılmasını bekliyoruz.
Apple
iOS 14.5 internet kullanımınızı Google erişiminden uzak tutmak istiyor
Apple bir süredir üzerinde çalıştığı gizlilik önlemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Amerika merkezli firma şimdi de Safari tarayıcı trafiğini kendi sunucularına aktaracağını açıkladı. Böylelikle Güvenli İnternet hizmeti kullanılırken Google firmasının toplayabileceği bilgilere sınır gelmiş olacak. Değişikliğin uygulanması ise iOS 14.5 sistemiyle birlikte olacak.
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Apple sistemlerde Safari kullanıcılarını kötü amaçlı sitelerden korumak için Google Güvenli İnternet hizmeti aktif haldeydi. Sistem ziyaret edilen adresleri kötü amaçlı yazılım için kontrol edip, olası bir eşleşmede kullanıcıyı uyarıyordu. Ama bu aynı zamanda Google’ın kullanıcı izni olmadan IP adresiyle alakalı bilgiler toplayabileceği anlamına geliyordu.
Her ne kadar Google bu halde bile fazla detaylı bilgiye ulaşamasa da Apple; Safari trafiğini kendi sunucularına alarak Google’a daha da az bilginin gitmesini sağlayacak. Apple WebKit mühendislik sorumlusu MaciejStachowiak, bununla alakalı olarak iOS 14.5 ile gelecek değişikliğin bilgi sızıntısı riskini azaltmak için yapıldığını söylüyor.
Bu hamle aslında güvenlikle ilgili atılan diğer adımlardan bir tanesi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu konudaki en önemli değişimlerden birisi yeni App Tracking Transparency uygulaması. Buna göre uygulamaların kullanıcı bilgilerini diğer siteler üzerinden araştırmadan önce izin almaları gerekiyor. Her ne kadar Facebook gibi bazı firmalardan bu konuda eleştiri alsalar da Apple, gizlilik konusunu ilerletmeye kararlı gözüküyor.
Bununla beraber Google da bu konuda bazı düzenlemeler yapıyor. Firma üçüncü parti çerezleri engelleyecek bir yazılım üzerinde çalışıyor. Ancak bu projenin şu anda Google’a bir avantaj sağlayacağı düşüncesiyle inceleme altında olduğunu da hatırlatalım.
Gizlilik konusundaki bu değişimlerin kullanıcılar için iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda internet üzerinden elde edilen gelirlerin işleme şekillerini de tamamen değiştirebilecek kapasiteler.
Apple
Apple ile Prepear arasındaki “meyve bazlı logo kullanamazsın” krizi çözüldü!
Apple geçen yıl, logosunda armut şekli bulunan Prepear adlı uygulamaya dava açmıştı; nihayet bu dava sonuca ulaştı. Prepear’ın geliştiricileri, uygulamanın logosunda küçük bir değişiklik yapmayı kabul ettiler. Bu sayede Apple ile aralarındaki kriz çözüme kavuştu.
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Prepear; Super Healthy Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren, insanların yeni yemek tarifleri keşfedebileceği bir yemek uygulaması. Uygulamanın ticari marka logosunda da armut meyvesi yer alıyor; ancak bunu gören Apple, meyve bazlı bir logonun, kendilerinin logosuyla karışıklık yaratabileceğinden dolayı Prepear şirketine itiraz etmiş ve logolarını değiştirmesini talep etmişti.
Apple, Prepear’ın armut logosunu kullanmasına ‘izin verdi’
Apple, Prepear’a açtığı davada meyve bazlı logonun, kendilerinin ayırt edici niteliğini kaybetmesine neden olabileceğini söylemişti. Yaklaşık 6 ay süren bu davada nihayet kriz çözüldü. Prepear yetkilileri, uygulamanın logosunda küçük bir değişiklik yaptılar. Normalde uygulamanın logosundaki armut şeklinin üstünde küçük bir yaprak vardı; fakat yeni logoda bu yaprak, yerini yarım ay şekline bırakmış durumda.
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Konuyla âlâkalı olarak Super Healthy Kids’in yetkililerinden de açıklama geldi. Şirketin kurucu ortaklarından Russ Monson, basına verdiği demeçte, “Prepear olarak, Apple ile aramızdaki ticari marka sorununu dostâne bir şekilde çözdüğümüzü duyurmaktan mutluluk duyarız.” dedi.
Uygulamanın yeni ticari marka logosunu önümüzdeki haftalardan itibaren faaliyete sokacaklarını da ekleyen Mosson, logonun şimdiden Prepear’ın web sitesine yerleştirildiğini söyledi.
Prepear, Apple’a karşı takipçilerinden destek istemişti
Apple tarafından dava edildikten sonra Prepear yetkilileri, change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatmışlardı. O günden bu yana destek gören imza kampanyası, 269.650 kişi tarafından destek aldı.
Apple
Apple Haritalar’a yoldaki kazaları ve tehlikeleri görme özelliği geliyor
Apple, iOS 14.5 beta sürümüne Haritalar uygulamasının kullanım kalitesini artıracak özellikler ekledi. Yeni gelen özellikler sayesinde, artık yolda giderken güzergâhımızdaki kazaları görebileceğiz.
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Apple’ın iOS ve iPadOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışan birden fazla navigasyon uygulaması yer alıyor. Apple’ın kendi Haritalar’ı ve Google Haritalar’ın da aralarında olduğu bu popüler uygulamaların başında Waze isimli navigasyon yazılımı geliyor. Waze’in popülaritesinin arkasında yatan en büyük neden ise, kullanıcılarına güzergâh boyunca kazaları, radarları ve tehlikeleri bildirebilmelerine imkân vermesi.
Apple Haritalar; kaza, tehlike ve hız kontrol radarlarını gösterecek
Bu yönüyle iOS’in en çok tercih edilen navigasyon yazılımlarından birisi haline gelen Waze’e Apple’dan rakip geliyor. Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, iOS 14.5 beta sürümünde Haritalar uygulamasına kaza, tehlike, hız kontrol radarı bildirme özellikleri ekledi. Şu anda geliştiricilere ve beta test kullanıcılarına açık olan Apple Haritalar’ın yeni sürümünde, yolda giderken güzergâhınız boyunca bildirilen kazaları görebiliyorsunuz.
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Bununla birlikte de, isterseniz gittiğiniz yolda gördüğünüz kazaları da Haritalar’a ekleyebiliyorsunuz. Apple’ın iOS 14.5 beta işletim sistemini kullanıyorsanız, yeni Haritalar’a telefonunuzun uygulamalar menüsünden erişebilirsiniz. Dilerseniz Apple Haritalar uygulamasının arayüzünü yukarı kaydırarak güzergâhınızdaki tehlikeli durumları bildirebilir; aynı zamanda bildirilen tehlikeli durumları da bu menüden görebilirsiniz.
Bu arada güzergâhınızdaki tehlikeli durumları bildirmek için illa Haritalar’a manuel olarak girmenize gerek yok; eğer ki o an eliniz müsait değilse, bu işlemi Siri’ye de yaptırabiliyorsunuz. Yani “Hey Siri, yolda kaza var.” gibi bir cümle kurduğunuzda, Siri otomatikman onu Apple Haritalar’a bildiriyor.
Apple, Haritalar uygulamasındaki yeni özellikleri şimdilik yalnız ABD’de erişime açmış durumda. Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceğiyse bilinmiyor.
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