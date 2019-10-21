Akıllı Telefonlar
vivo iQOO Neo, Snapdragon 855’le TENAA’da görüntülendi!
vivo iQOO Neo, oyun serisi cihazlarına daha ucuz bir alternatif sunan Snapdragon 845 işlemcili yeni model bir telefon duyurmuştu. Şimdi ise bu cihaza alternatif olarak 855 mimarisini kullanan bir üst versiyonu sızdırıldı.
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iQOO Neo, şirketin geçen hafta onayladığı gibi Pro serisinde sergilediği başarıyı Snapdragon 855 işlemciyle birlikte güncelleyerek daha performanslı bir model ortaya çıkaracak.
vivo’nun akıllısı TENAA’da görüntülenmesiyle birlikte, 24 Kasımda anons edilmesi eşliğinde çoğunluğa hitap etmeyi hedefliyor. Ekran ve kameralar iQOO Neo ile benzer özellikler sergiliyor. 6.38 inç boyutlarında diyognal ekran ve cihazın arka kısmında üçlü kamera modeli tercih ediliyor.
iQOO Neo orjinalinde 22.5W hızlı şarj desteği sunuyor. Fakat 44W değerlerine de ulaşabileceğini umut ediyoruz. Renk kısmında ise muhtemelen Siyah Karbon ve bir çeşit geçişli Mor renkle tanıtılacak. Fiyat kısmında ise orjinal cihazın fiyatının 250 euro Pro modelinin ise 400 euro olarak konumlandırması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 modelindeki parmak izi sorununu doğruladı
Samsung, Galaxy S10 serisinde erkan kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı. Şirket, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu.
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Günümüzde birçok akıllı telefonlarda olduğu gibi, Samsung telefonda da tüm hassas bilgiler yalnızca telefon sahibinin parmak iziyle açılabilmesini amaçlayan bir parmak izi sensörüyle korunuyor. Teknik bir sorun nedeniyle Samsung onaylı olmayan bir ekran koruyucusu kullanılan telefonlara herkesin giriş yapabileceği anlamına geliyor. Samsung da, Galaxy S10’un kilidinin herhangi birinin parmak iziyle açılabildiğini doğruladı.
Teknoloji devi, sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi çıkaracağını duyurdu. Basında yer alan habere göre; güvenlik açığı ilk defa, cihazına internetten aldığı resmi olmayan bir ekran koruyucu taktığında eşinin de telefonunu açabildiğini gören Britanyalı bir kadın tarafından tespit edildi.
Samsung’un konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu konuyu araştırıyoruz ve yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağız. Soruları olan ya da son güncellemeyi indirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm kullanıcılarımıza bizimle doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz.” Şirket ayrıca, özellikle banka uygulamalarına parmak izlerini tanımlayan kullanıcıların sorun çözülene kadar bu özelliği devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.
Samsung Galaxy S10’un parmak izi sensöründeki sorunun kaynağı henüz belli değil. Parmak izlerini tanımlamak için ultrasonik bir sensör kullanan akıllı telefon, plastik veya silikon ekran koruyucular tarafından deforme olmuş olabilir. Bu yüzden şirket, kullanıcıların lisanslı ekran koruyucuları tercih etmesini önerdi.
Akıllı Telefonlar
Ucuz kripto para telefonu HTC Exodus 1s tanıtıldı
HTC, blockchain odaklı akıllı telefon serisi Exodus’un yeni üyesi olan Exodus 1s’i Berlin’de duyurdu. Giriş seviyesi özellikler sunan HTC Exodus 1s, kripto para telefonlarını önemli ölçüde ucuzlatıyor.
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HTC Exodus 1s, uygun fiyatlı kripto para cüzdanı olacak
HTC Desire 12s ile aynı özelliklerdeki Exodus 1s, kripto para transferinin yanı sıra işletim sisteminden bağımsız bir alanda Zion cüzdanı da barındırıyor. Zion cüzdanı; Bitcoin, Ether, Litecoin, Stellar ve Etherum para birimlerini güvenli bir şekilde saklıyor. Bitcoin defteri oluşturmak için ise kullanıcının en az 400 GB depolama alanı sunan bir microSD karta sahip olması gerekiyor. Ayrıca Tayvanlı markaya göre cihaz, dünyanın Bitcoin düğümü çalıştırma özelliğine sahip ilk akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor.
Giriş seviyesi özellikler barındıran Exodus 1s, 5.7 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 435 işlemciden alan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama yer alıyor. Her biri 13 megapiksel çözünürlüklü ön ve arka kameraları bulunan telefona 3.000 mAh batarya enerji veriyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ise Desire 12s modelinin aslında bu iş için özel olarak yenilendiğinin göstergesi oluyor.
Telefonun teknik özellikleri beklentileri karşılamasa da, Exodus 1s’in 220 Euro fiyat etiketi yalnızca kripto para depolama amacıyla cazip olabilir. Son olarak cihazın yalnızca Avrupa, Tayvan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında satışa sunulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung 2020’de ön kamerayı ekran altına alacak!
Samsung uzun zamandır üzerinde çalıştığı ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin seri üretimine gelecek ayın başlarında başlayacak.
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Samsung yeni teknolojiyi hangi telefonunda deneyecek?
Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir Xiaomi ve Huawei gibi rakipleri tarafından tahtı sallansa da mobil taraftaki iddiasını güçlendirmeye çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin seri üretimine bu ayın başlarında başlayacak.
İlk aşamada UDC adı verilen bu özel ekranların ayda 30.000 adet üretilmesi bekleniyor. Bu üretim rakamları dikkate alındığında yeni ekran teknolojisinin kullanılacağı ilk akıllı telefonun Galaxy Fold‘un yeni versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Merakla beklenen Galaxy S11 ailesinde ise bu ekrana yer verilmeyecek gibi gözüküyor.
Ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin en önemli dezavantajının alıştığımız ekran kalitesini bozması olduğu söyleniyor. İlk Galaxy Fold modeliyle kötü bir tecrübe edinen şirketin tekrar yaş tahtaya basmamak için gerekli teknik ve yazılımsal önlemleri aldığı öngörülüyor.