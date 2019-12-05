Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, Snapdragon 855+’la geliyor!
Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition modeli bugün resmen tanıtıldı. 33W hızlı şarj destekleyen telefon gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor.
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Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition özellikleri
Vivo‘nun ekim ayında tanıttığı Vivo iQOO Neo 855‘le pek çok ortaklık taşıyan Racing Edition versiyonu kullandığı işlemciyle öncülünden farklılaşıyor. Baz modelde Snapdragon 855 işlemcisi kullanılırken Racing Edition‘da bir güncellemeye gidilerek Snapdragon 855+‘a yer verilmiş. ASUS ve Xiaomi gibi üreticiler de son oyuncu telefonlarında aynı işlemciyi kullanmışlardı. UFS 3.0 standardında 128 GB dahili hafızayla gelen telefon 8/12 GB RAM seçenekleriyle satılacak.
Cihazın Full HD+ çözünürlüğündeki AMOLED ekranı, 6.38 inç büyüklüğünde ve 19.5:9 görüntü formatında. Ayrıca HDR10 destekli ekranın altında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefon kutusundan Android Pie tabanlı Monster UI arayüzüyle çıkacak. Oyuncu odaklı telefonda kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için Game Box ve Game Space gibi yazılımsal özelliklerin yanı sıra on kanallı bir sıvı soğutma sistemine de yer verilmiş.
Damla çentikli telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde. Arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın 4,500 mAh‘lık büyükçe bataryası 33W hızlı şarj destekliyor. Telefon 12 Aralık‘ta ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 6 5G ön kamerasıyla DxOMark’ın zirvesine yerleşti!
Huawei Nova 6 5G akıllı telefonu delikli ekrana konumlanan çift ön kamerasıyla DxOMark‘ın ön kamera listesinde zirveye oturdu.
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Huawei Nova 6 5G ön kamerası
Huawei‘nin bugün tanıttığı delikli ekran tasarımını kullanan, çift ön kameralı yeni akıllı telefonu Nova 6 5G DxOMark‘ın ön kamera listesinde zirveye çıktı. Kirin 990 işlemcisini kullanan telefon, genel toplamda 100 puan alarak 99 puanla zirvenin önceki sahibi olan Samsung Galaxy Note10+ 5G‘yi tahtından etmeyi başardı.
Bağımsız kamera değerlendirme platformunun yaptığı analizde; telefonun ikili ön kamerasının (32 MP (f/2.2) ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera) HDR yetenekleri sayesinde her koşulda iyi pozlama yaptığından söz ediliyor. Ayrıca geniş bir dinamik aralık ve iyi renkler sunduğunu ve beyaz dengesini doğru ayarlamayı başardığını belirtti.
Ayrıca cihazın ön kamerası, telefon selfie çubuğundayken çalışan PDAF özelliği sayesinde portre çekimlerinde 2-3 metreye kadar daha iyi netleme ile fotoğraf çekmenize olanak tanıdığı söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
Escobar ailesinden ilginç telefon: Escobar Fold 1!
Tarihin en büyük uyuşturucu satıcılarından biri olan Pablo Escobar, Netflix’in çektiği Narcos dizisi sayesinde geniş kitlelerce tanınırlık kazandı. El Patron’un kardeşi olan Roberto Escobar ise “Escobar Fold 1” adlı katlanabilir akıllı telefon ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Pablo Escobar’ın kardeşinden katlanabilir telefon: Escobar Fold 1!
Roberto Escobar, Kolombiya’da bir döneme damgasını vuran Medellin Karteli’nin muhasebecisi olarak biliniyor. Aynı zamanda Pablo Escobar’ın kardeşi olan isim, farklı bir konu ile teknoloji sektörünün gündemine oturdu. Escobar Fold 1 adlı akıllı telefon modelini duyuran Roberto Escobar, dünyanın en ucuz katlanabilir telefonunu ürettiklerini iddia ediyor.
Detaylara geçmeden önce Escobar Fold 1’in özelliklerine değinmekte yarar var. Katlanabilir yapıda olan Fold 1, 7.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü esnek AMOLED bir ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden alan telefonda 6/8 GB RAM ve 128/512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 16+20 megapiksel çözünürlüklü çift kameranın hem ön, hem de arka kamera yerine geçtiği katlanabilir telefonda 4.000 mAh kapasiteli bataryaya yer veriliyor. İddialı cihazda işletim sistemi olarak ise Android 9.0 Pie bulunuyor.
Escobar Fold 1, kağıt üzerinde üst seviye özellikler sunan oldukça başarılı bir akıllı telefon olarak görünüyor. Ancak daha fazla detaya inildikçe telefon ile ilgili bazı çelişkiler ortaya çıkıyor. Royole Flexpai ile yan yana getirildiğinde özellikleri tamamen aynı olan cihaz, tasarım yönünden de neredeyse aynı denilebilecek benzerlikler taşıyor. Üstelik telefonun 349 dolarlık fiyat etiketi de kuşkuları bir hayli artırıyor.
Roberto Escobar ise verdiği demeçlerde amacının “Apple’ı yenmek” olduğunu belirterek çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Maliyetleri azaltmak için sadece online kanala yöneldiklerini söyleyen Escobar, Apple ve Samsung’un yüksek kâr elde ederek insanları dolandırdığını iddia ediyor. Şu anda ön sipariş verilebilen Escobar Fold 1’in nasıl bir sonuç alacağı ise merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!
Android işletim sistemine sahip giriş ve orta seviyedeki pek çok telefon, üretici politikalarından dolayı kutusundan çıktığı yazılım versiyonuyla kalıyor. Honor ise 2014 yılında duyurduğu akıllı telefonu Honor Play 4X için yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile bu duruma istisna yaratmayı başardı.
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Honor Play 4X kullanıcılarını şaşırtan yazılım güncellemesi!
Changan Digital King adlı Weibo kullanıcısı, arkadaşında bulunan bir Honor Play 4X’e birkaç gün önce yazılım güncellemesi geldiğini belirtti. Çin’de dağıtılan güncelleme, sanılanın aksine herhangi bir sürüm yükseltme ya da güvenlik iyileştirmesi içermiyor. Güncelleme kapsamında cihazın içerisinde yer alan çeviri uygulamasının kararlılığı artırılmış ve uygulamanın optimizasyonu sağlanmış. Bunun dışında ise kullanıcıları bekleyen farklı bir yenilik bulunmuyor.
Ekim 2014 yılında piyasaya sürülen Honor Play 4X, markanın ilk akıllı telefonları arasında yer alıyor. Dolayısıyla 5 yılını deviren bir akıllı telefon için yayınlanan güncelleme ilgi çekici gözüküyor. Yayınlanan güncelleme ile ilgili Honor cephesinden bilgilendirme gelmezken, bunun diğer telefonlar için de kullanılan uygulamanın güncellenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
5.5 inç boyutunda HD bir ekrana sahip olan Play 4X, gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 620 işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama ile günümüz gereksinimlerinden uzak olan telefon, kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun yayınlanan en güncel işletim sistemi sürümü ise Android 6.0 Marshmallow olarak belirtiliyor.