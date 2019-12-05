Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, Snapdragon 855+’la geliyor!

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition modeli bugün resmen tanıtıldı. 33W hızlı şarj destekleyen telefon gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alıyor.

İlginizi çekebilir: Qualcomm Snapdragon 865 özellikleri belli oldu!

Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition özellikleri

Vivo‘nun ekim ayında tanıttığı Vivo iQOO Neo 855‘le pek çok ortaklık taşıyan Racing Edition versiyonu kullandığı işlemciyle öncülünden farklılaşıyor. Baz modelde Snapdragon 855 işlemcisi kullanılırken Racing Edition‘da bir güncellemeye gidilerek Snapdragon 855+‘a yer verilmiş. ASUS ve Xiaomi gibi üreticiler de son oyuncu telefonlarında aynı işlemciyi kullanmışlardı. UFS 3.0 standardında 128 GB dahili hafızayla gelen telefon 8/12 GB RAM seçenekleriyle satılacak.

Cihazın Full HD+ çözünürlüğündeki AMOLED ekranı, 6.38 inç büyüklüğünde ve 19.5:9 görüntü formatında. Ayrıca HDR10 destekli ekranın altında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Telefon kutusundan Android Pie tabanlı Monster UI arayüzüyle çıkacak. Oyuncu odaklı telefonda kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için Game Box ve Game Space gibi yazılımsal özelliklerin yanı sıra on kanallı bir sıvı soğutma sistemine de yer verilmiş.

Damla çentikli telefonun ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde. Arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın 4,500 mAh‘lık büyükçe bataryası 33W hızlı şarj destekliyor. Telefon 12 Aralık‘ta ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek.