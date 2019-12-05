Qualcomm Snapdragon 865 özellikleri belli oldu!

Qualcomm, geçtiğimiz gün tanıtmış olduğu Snapdragon 865 yonga setine ait bazı teknik özellikleri ise şimdiden ortaya çıktı.

Snapdragon Tech Summit etkinliğin ikinci gününde şirket yeni yongası hakkında bazı bilgiler paylaştı. Bu işlemcinin gelecek yıl göreceğimiz üst sınıf Android cihazlarında neler sunacağına dair detaylar verdi. Şirket, özellikle söz konusu performans, yapay zekâ tabanlı işleme, fotoğrafçılık ve oyun gibi alanlardaki ilerlemelerin altını çiziyor.

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Snapdragon 856, Snapdragon 855’e kıyasla %25 daha hızlı CPU performansına ve %20 daha hızlı grafiklere sahip. Üç adet Kryo 585 çekirdeği kullanan ARM Cortex-A77 performans çekirdeği ile gelen Snapdragon 865, Adreno 650 GPU’ya sahip olduğunu belirtelim.

Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak olan telefonlar 60GHz’de 4K çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızını, Rec2020 renk gamını, HDR10 ve HDR10 + ile Quad HD+ çözünürlüğü destekleyebilir. Yonga seti 2133 MHz’de 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM’i ve 2750 MHz’de LPDDR5 RAM’i desteklemekte.

Qualcomm Snapdragon 865, harici X55 5G modem ile birlikte gelmekte. X55, geçen yılın X50 modemine göre büyük bir sıçrama sağlıyor. Maksimum veri indirme hızı X50’de 5 Gbps iken, X55 ile bu değer saniyede 7 gigabite çıkıyor. Daha da önemlisi X55, özellikle 6 GHz altı bantta, daha geniş yelpazede 5G frekansı destekliyor. Buna ek olarak, Snapdragon 855 gibi, 865 de Wi-Fi 6 standardı için destek sunacak.

Snapdragon 865’in sunduğu bu imkanların ne kadarının son kullanıcıya ulaştırılacağı henüz bilinmiyor. Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili ilk telefonlar 2020 yılı içinde çıkması bekleniyor.