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Qualcomm Snapdragon 865 özellikleri belli oldu!
Qualcomm, geçtiğimiz gün tanıtmış olduğu Snapdragon 865 yonga setine ait bazı teknik özellikleri ise şimdiden ortaya çıktı.
Snapdragon Tech Summit etkinliğin ikinci gününde şirket yeni yongası hakkında bazı bilgiler paylaştı. Bu işlemcinin gelecek yıl göreceğimiz üst sınıf Android cihazlarında neler sunacağına dair detaylar verdi. Şirket, özellikle söz konusu performans, yapay zekâ tabanlı işleme, fotoğrafçılık ve oyun gibi alanlardaki ilerlemelerin altını çiziyor.
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Snapdragon 856, Snapdragon 855’e kıyasla %25 daha hızlı CPU performansına ve %20 daha hızlı grafiklere sahip. Üç adet Kryo 585 çekirdeği kullanan ARM Cortex-A77 performans çekirdeği ile gelen Snapdragon 865, Adreno 650 GPU’ya sahip olduğunu belirtelim.
Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak olan telefonlar 60GHz’de 4K çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızını, Rec2020 renk gamını, HDR10 ve HDR10 + ile Quad HD+ çözünürlüğü destekleyebilir. Yonga seti 2133 MHz’de 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM’i ve 2750 MHz’de LPDDR5 RAM’i desteklemekte.
Qualcomm Snapdragon 865, harici X55 5G modem ile birlikte gelmekte. X55, geçen yılın X50 modemine göre büyük bir sıçrama sağlıyor. Maksimum veri indirme hızı X50’de 5 Gbps iken, X55 ile bu değer saniyede 7 gigabite çıkıyor. Daha da önemlisi X55, özellikle 6 GHz altı bantta, daha geniş yelpazede 5G frekansı destekliyor. Buna ek olarak, Snapdragon 855 gibi, 865 de Wi-Fi 6 standardı için destek sunacak.
Snapdragon 865’in sunduğu bu imkanların ne kadarının son kullanıcıya ulaştırılacağı henüz bilinmiyor. Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili ilk telefonlar 2020 yılı içinde çıkması bekleniyor.
Haber
Huawei, ABD’den taşınıyor!
ABD ile yaşanan olaylar sonucunda ABD‘de bulunan iş ortakları ile bağlarını azaltmaya çalışan Huawei, ABD’den taşınma kararı aldı.
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ABD hükumetinin Huawei için aldığı kararlar sonrasında bilindiği gibi Google ve birçok firma sözleşmelerini askıya almıştı. Sonrasında ABD kurumlarında bu şirketin cihazları kullanılması yasaklanmış ve bu şekilde ülke dışına itilmeye başlanmıştı. Sonrasında yaşanan bazı gelişmelerden sonra sular durulmuş gibi görünse de hala sular durulmuş değil.
Şirketin CEO‘sunun bir Kanada gazetesine verdiği demece göre, Silikon Vadisi‘nde bulunan şirketini Kanada‘ya taşıyacak. Kuzey bölgesine taşınan ofisle birlikte operasyonlara oradan yönetilecek. Ayrıca üretim kısmı ise Avrupa’ya kaydırılacak. Bu şekilde Huawei artık ürünlerini Avrupa’da üretecek. Yapılan açıklamaya göre ABD’de bağlı olduğu şirketlerle bağımlılık bu şekilde azaltılacak ve farklı iş ortakları ile çalışmaya başlanacak.
Dizi/Film/Kitap
James Bond No Time to Die için ilk fragman yayınlandı!
James Bond No Time to Die için,pazartesi günü yayınlanan tanıtımdan hemen sonra bol aksiyonlu ilk fragman da paylaşıldı.
Serinin 25. filmi ile James Bond rolüne veda edeceğini açıklayan Daniel Craig’in oynadığı filme ilgi büyük.Sık sık yönetmen arayışında olması ile gündeme gelen film de,son olarak True Detective,Maniac gibi yapımlardan hatırlayacağımız Cary Fukunaga yönetmen koltuğunda oturuyor.Prodüksiyon kısmında yaşanan sorunlara rağmen hayranlarının umutlarını geri kazanmayı başaran yapım ilk olarak İngiltere’de 2 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek.
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Filmin oyuncu kadrosunda kötü karakter olarak göreceğimiz Oscar Ödüllü oyuncu Rami Malek ve Lea Seydoux,Ben Whishaw,Christoph Waltz,Rory Kinnear,Ralph Fiennes,Ana de Armas,Lashana Lynch,Billy Magnussen gibi sıra dışı yetenekler karşımızda olacak.
Filmin hikayesinde ise,MI6’te yer aldığı görevinden ayrılıp sessiz ve sakin bir hayat süren Bond‘u eski dostu Felix Leiter’in ziyaretiyle tatilini sonlandırıp,kaçırılan bir bilim adamını kurtarmaya çalışırken izleyeceğiz.
Oyuncu kadrosundan da anlaşıldığı kadarıyla filmin geçmiş serileriyle bir çok bağlantı noktası bulunacak.Bakalım James Bond No Time to Die son filme yakışır bir başarı yakalayabilecek mi ?
Oyun
The Outlast Trials çevrimiçi oynanabilecek!
Korku oyunlarının vazgeçilmezi serinin yeni oyunu The Outlast Trials,dört oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabilir (CO-OP) şekilde gelecek.
Steam’in Remote Play Together’ı yayınlamasından sonra,bu özellikle entegre biçimde geleceği düşünülen oyun,oyuncuların arkadaşlarıyla birlikte korku dolu bir maceraya atılmalarına olanak sağlıyor.
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Outlast ilk olarak 2013 yılında Windows PC platformu için piyasaya sürüldü.Birinci şahıs psikolojik korku oyunu,ertesi yıl diğer oyun konsolları için de çıkış yaptı.Whistleblower isimli DLC paketi hatırlarsak,oyuncular tarafından bir genişletme paketinin hakkını sonuna kadar verdiği yönünde sıkı övgüler toplamıştı.2017’de ise firmanın farklı bir ana karaktere sahip Outlast’ın devamı olan Outlast 2 adlı yeni oyunu yayınlandı.
Geliştirici firma Red Barrels’ın kurucularından David Chateauneuf;İster yalnız ister arkadaşlarıyla oyunu deneyimleyen oyuncular için,yoğun korku ve endişe getirecek,yeni bir deneyim yaratacakları konusunda açıklamalarda bulundu.Firmaya göre yeni The Outlast Trials,serinin önceki oyunları Outlast ve Outlast 2‘nin devamı değil,ancak aynı kurgunun bir çok açıdan farklı yeni bir parçası olarak nitelendirilmiş.
Hikaye kısmında ise soğuk savaş döneminde bilinmeyen bir deneyde yer almış deneklerin rolünü üstleneceğiz.Resmi bir duyuruya göre oyun şu an geliştirme aşamasının başlangıcında ve henüz çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmamakta,umuyoruz ki en kısa sürede çıkış tarihiyle ilgili bilgiler bizlerle paylaşılır.