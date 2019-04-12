Vivo iQOO: 12 GB RAM’li yeni model

Vivo, iQOO adında yeni oyun telefonunu duyurdu. Bu telefon gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak.

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Vivo iQOO 44W hızlı şarj özelliğe sahip

Qualcomm’un üretmiş olduğu amiral gemisi işlemci Snapdragon 855’i kullanacak olan yeni oyun telefonu Vivo iQOO, 12 GB RAM’e sahip olacak. 6,41 inç AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkan cihaz, Full HD+ ekran çözünürlüğü ile ekrandan parmak izi okuma teknolojisini destekleyecek. FunTouch 9 arayüzünü içinde barındıracak telefon, 4.000 mAh’lik pili ile uzun kullanım ömrü sunacak.

Bu büyüklükteki bir pili 44W gücüne sahip bir şarj ünitesi ile destekleyen Vivo, hızlı şarj ile kullanıcısını sevindirecek gibi görünüyor. 14 Nisan’da kullanıcılarının karşısına çıkacak olan telefon, arka tarafında üçlü bir kamera dizilimini bulunduruyor. Bu kameralar, 12 MP ana kamera + 12 MP geniş açılı + 2 MP derinlik algılayıcı kamera olarak görünüyor. Ayrıca ön kamera da 12 MP çözünürlüğe sahip.

Dört farklı varyasyon ile karşımıza çıkan Vivo iQOO, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB varyasyonlar görünüyor. Sırasıyla 446 dolar, 491 dolar, 536 dolar ve 640 dolar gibi fiyat etiketlerine sahip.