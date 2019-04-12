Asus, Dolby Vision destekli monitörlerini duyurdu

Asus, profesyoneller için ürettiği PA32UCX ve PQ22UC monitör modellerini NAB 2019’da ortaya çıkardı.

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Profesyoneller için tasarlanmış

Asus, Ulusal Yayıncılar Derneği Show 2019’daki standında monitörler, mini PC’ler, iş istasyonları ve dizüstü bilgisayarlardan oluşan ürün serilerini sergilemeye başladı. Sergilenen ürünler video prodüksiyonu, 3D tasarım, görüntü işleme, fotoğrafçılık ve grafik tasarım ile ilgilenen profesyonellere birinci sınıf içerik üretme deneyimi sunuyor. Sergilenen ürünler arasında Asus ProArt PA32UCX ve PQ22UC, dünyanın Dolby Vision destekli ilk monitörleri de bulunuyor.

Asus ProArt PA32UCX

Dünyanın 1200 nit maksimum parlaklık ve mini LED arka ışıklandırmaya sahip ilk 32 inç 4K UHD HDR monitörü olan ASUS ProArt PA32UCX; 1000’den fazla ışık kısma bölgesinin yanı sıra Dolby Vision, HLG ve HDR-10’un da dahil olduğu çok sayıda HDR biçimine verdiği destek sayesinde en koyu siyahlar ve en parlak beyazları oluşturup çok daha ayrıntılı görüntüler sunabiliyor.

Asus ProArt PQ22UC

4K UHD çözünürlüklü ve 21,6 inç boyutundaki ASUS ProArt PQ22UC OLED taşınabilir monitör; Dolby Vision, HLG ve HDR-10 biçimlerinde birçok HDR teknolojisine destek veriyor. Çok yüksek kontrast ve ayrıntılı görüntülerle birlikte doğru renk üretimi için tasarlanan ürün; fotoğrafçılar, video editörleri ve renk doğruluğunun kritik önem taşıdığı işlerle uğraşan profesyonel içerik üreticilerin ofis dışındayken bile istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanıyor.