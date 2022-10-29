Bildiğiniz üzere hem ülkemizde hem de tüm Dünya’da akıllı telefonlarımız başta olmak üzere birçok elektronik cihaz Çinli firmalar tarafından üretiliyor. Çin şuanda dünyanın en büyük ve aynı zamanda en rekabetçi akıllı telefon pazarına sahip. Çin’in akıllı telefon pazarı birkaç yıldır küresel olarak en büyük pazar konumunda. Bu pazar o kadar rekabetçi ki, Çinli olmayan sadece birkaç marka pazarda ayakta kalabiliyor. Geçtiğimiz günlerde International Data Corporation (IDC), 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazarı raporunu yayınladı. Rapor, Çin’in üçüncü çeyrekteki akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık 71,13 milyon adet olduğunu gösteriyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %11’lik bir düşüş anlamına geliyor. Çin pazarının yılın ilk yarısındaki durgun performansı devam ediyor. Düşüş sizi kandırmasın Pazardaki satış puanı artışı 1,9’dan 2,3’e çıktı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Vivo Bir Numaraya Geri Döndü

Çin akıllı telefon pazarının ilginç bir yönü de Çinli markaların hakimiyetinde olmasıdır. Çin’deki ilk beş akıllı telefon markası Vivo, Honor, OPPO, Apple ve Xiaomi. Apple dışında, ilk beş listesindeki diğer tüm markalar Çinli. Ayrıca, yalnızca Apple bir önceki yıla göre sevkiyatta artış kaydetti. Diğer dört Çinli markanın hepsinde düşüş yaşandı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Vivo yaklaşık 14,2 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Bu, bir önceki yıla göre %20,5’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ancak bu düşüş dev firmayı etkilemedi. şirket, Çin pazarında en üst konuma geri döndü. Alt markası iQOO, iyi ürün gücü ve rekabetçi fiyat konumlandırması ile pazar tarafından sürekli olarak kabul görmeye başladı. Pazar payı artmaya devam ederek üçüncü çeyrekte Çin pazarının %4,6’sına ulaştı. Vivo X serisi de iyi bir performans sergileyerek Çin orta-üst seviye pazarında lider konumunu korudu. İlerleyen günlerde X90 serisi ile beraber şirketin bu konumunu iyice güvenceye alması muhtemel gözüküyor.

Honor Pazar Payında En Büyük İkinci Marka

Honor’un bu yılın üçüncü çeyreğindeki sevkiyatları yaklaşık 12,7 milyon adet oldu. Bu, bir önceki yıla göre %9,1’lik bir düşüş anlamına geliyor. Şirketin pazar payı ise %17,9’da kaldı. Firmanın cihazları arasında Honor 70 serisi lansmanından bu yana hızlı büyümesini sürdürüyor. Çok çekici görünümü ve iyi performans optimizasyonu ile Honor X40 serisi de lansmanından bu yana hızla popüler bir ürün haline geldi. Honor Play 30 serisi, Play 6 serisi ve diğer ürünler de giriş seviyesi pazarında önemli seçenekler olmaya devam ediyor.

Dev Oppo, Üçüncü Sırada Yer Aldı



OPPO üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 düşüşle yaklaşık 11,6 milyon ünite sevk etti. Şirket %16,3’lük pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Oppo Reno8 serisinin sevkiyatları artmaya devam ediyor. Şirket totalde 3. sırada yer alsa bile orta sınıf pazarındaki lider konumunu koruyor. Oppo A57 ve A97 modelleri OPPO’nun sevkiyatlarındaki ana modeller oldu. Bu akıllı telefonların 1,5 milyon adedi aşan sevkiyatları var.

Apple Çin’de Yalnız

Apple üçüncü çeyrekte yaklaşık 10,8 milyon ünite sevkiyatı gerçekleştirerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5’lik bir artış kaydetti. İlk beş marka arasında %15,1’lik pazar payı ile pozitif büyümeyi sürdüren tek cep telefonu markası oldu. iPhone 14 Pro serisinin iki ürünü çok popüler. Apple’ın başlangıçtaki pazar beklentilerinin eksikliği nedeniyle, şu ana kadar hala sıkı bir tedarik durumundalar. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ülkede sınırlı bir pazar tepkisine sahip oldu. Çin’de birçok tüketici hala iPhone 13 serisini tercih ediyor.

Xiaomi, Alt Markalarıyla Beraber Büyüyor



Xiaomi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 düşüşle yaklaşık 9 milyon ünite sevk etti. Sevkiyatları pazar payının %12,7’sini oluşturuyor. Redmi hala sevkiyatlarda ana güç konumunda. Redmi K50 serisi ve Redmi Note 11 serisi ana satış modelleri olarak gözümüze çarpıyor. Yeni piyasaya sürülen Xiaomi 12S serisi de pazarda iyi bir itibar kazandı. Yeni seri, gelecekte Xiaomi’nin üst düzey pazardaki büyümesini desteklemeye yardımcı olacak.

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