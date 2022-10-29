Ülkemizde akıllı telefonları ve ekosistem ürünleri ile tanıdığımız Xiaomi aynı zamanda bir televizyon üreticisi. Xiaomi, ürettiği televizyonları ülkemize getirmiyordu. Bu durum Xiaomi 12T lansmanında tersine döndü. Xiaomi Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre artık Xiaomi televizyonları ülkemize gelecek. Bu haberin üzerine ise Xiaomi, Çin’de Xiaomi TV ES70 modelini tanıttı.

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Xiaomi TV ES70, 70 inçlik 4K bir ekrana sahip. TV, %97,8 ekran oranı ile 3840 x 2160p ekran çözünürlüğüne de sahip. Aynı zamanda yüksek renk doğruluğu için DCI-P3 renk gamını da destekliyor. Philips televizyonlarda gördüğümüz çok bölümlü arka aydınlatma da Xiaomi TV ES70 modelinde mevcut.

Xiaomi TV ES70 700 nit parlaklığa sahip. Xiaomi TV ES70, 2/32 bellek ve depolama kombinasyonuna sahip MediaTek MT9638 A55 dört çekirdekli işlemciye ev sahipliği yapıyor.

Bağlantı tarafına gelecek olursak Xiaomi TV ES70; çift bantlı 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi’yi, Dolby ve DTS çift kod çözmeyi destekliyor. Bunun dışında cihaz iki adet 12,5 W yüksek güçlü ses sistemine de sahip.

Xiaomi TV ES70, üç HDMI girişine, iki USB bağlantı noktasına, bir AV girişine, bir ağ bağlantı noktasına ve bir anten arabirimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi TV ES70 modeli Çin’de 4499 yuanlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da 620,34 ABD Dolarına tekabül ediyor. Xiaomi TV ES70 modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz kesin değil. İlerleyen zamanlarda gelişme olursa sizinle paylaşacağız. Siz Xiaomi TV ES70 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.