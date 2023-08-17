Çinli akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Redmi ve OnePlus gibi markaların ardından şimdi de Vivo’nun alt markası olan iQOO’nun büyük bir hamle yapmaya hazırlandığına dair haberler geliyor. Ünlü Weibo sızıntıcısı Digital Chat Station’ın son raporuna göre, iQOO’nun yeni telefonu, etkileyici 24GB LPDDR5X RAM ve 1TB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkabilir. Vivo ve iQOO da 24GB RAM’in büyüsüne kapıldı!

Yeni Canavar Donanımıyla Amiral Gemilerine Ayar Verecek!

Muhtemelen iQOO 12 adını taşıyacak olan bu telefon, resmen geleceğin teknolojisiyle donatılmış olacak. Qualcomm’un Ekim ayında piyasaya sürmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek olan cihaz, performans konusunda iddialı bir çıkış yapmayı hedefliyor. Planlara göre, iQOO 12’nin 2023’ün dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar sızan bilgilere göre, iQOO 12’nin özellikleri oldukça dikkat çekici. 144Hz yenileme hızına sahip 2K AMOLED ekran, telefonun görsel deneyimini zirveye taşıyacak gibi görünüyor. Ayrıca, LPDDR5x RAM ve hızlı veri aktarımını sağlayan UFS 4.0 depolama alanı ile cihazın donanımı oldukça güçlü olacak. Burada 24GB kapasiteli RAM fazlasıyla dikkat çekiyor. Vivo ve iQOO da oyuncu bilgisayarı gibi donanım sunan markalar arasına adını yazdırmak istiyor gibi görünüyor.

OmniVision OV50H sensörlü 50 megapiksel ana kamerasıyla kaliteli fotoğraf deneyimi sunması beklenen iQOO 12, kullanıcılarına yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler sunabilir. Yardımcı kameralar hakkında ise henüz bir bilgimiz yok.

Pil kapasitesi hakkında kesin bir bilgi olmasa da, söylentilere göre iQOO 12, 100W hızlı şarj desteği ile gelecek. Bu da cihazın uzun süreli kullanım için yeterli enerjiye sahip olduğunu gösteriyor. Beklentiler, pil kapasitesinin 5.000mAh’den daha fazla olabileceği yönünde.

Sonuç olarak, iQOO 12’nin gelecek vadeden özelliklerle donatılacağı ve Çinli akıllı telefon pazarında etkileyici bir yere sahip olmayı amaçladığı söylenebilir. Eğer söylentiler doğruysa, teknoloji meraklıları iQOO 12’nin resmi tanıtımını heyecanla bekleyecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavarın özellikleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!