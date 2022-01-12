vivo 10 Saniyede 20.000 Adet iQOO 9 Sattı!

iQOO 9 ve iQOO 9 Pro, bu ayın başlarında Çin’de satışa çıktı. Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip ilk vivo serisi cihazlar olan iQOO serisi satışa çıktığı anda 10 saniye süre içerisinde 20.000 adetlik ilk parti iQOO 9 ve iQOO 9 Pro’yu satıldı!

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iQOO’ya göre, satışlardan elde edilen gelir 100 milyon CNY’yi (15,7 milyon $/13,8 milyon €) aştı, bu da satışa çıkmasından itibaren 20.000 cihazın satıldığı anlamına geliyor.

iQOO 9 ve iQOO 9 Pro neler sunuyor?

Baz model olan iQOO 9 düz ekran ile birlikte geliyor. 120 Hz yenileme hızına ve 1.500 nit parlaklığa sahip 6.78″ 1080×2400 AMOLED panel kullanıyor. Arkada, f/1.75 diyafram ve OIS’li 50 MP ana kamerası için Samsung’un ISOCELL GN5 1/1.57″ sensörünü, 13 MP 120 derece ultra geniş açı ve 12 MP 2x telefoto lensi kullanıyor. Ön taraftada, f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16 MP’lik bir kamera bulunuyor. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1’i kullanıyor , 8/12 GB RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 depolama ile geliyor.. 4.700 mAh pil, 120W ile şarj oluyor. Ek olarak da , Android 12 tabanlı OriginOS Ocean arayüzü bulunuyor.

iQOO 9 Pro ise ekran boyutu olarak baz model ile aynı ancak kavisli bir ekran ile geliyor. Ayrıca çözünürlük kısmında da 2K QHD+ çözünürlüğe sahip. Bununla birlikte LTPO 2.0 teknolojisi sayesinde 1Hz ve 120Hz arasında değişken ekran hızı sunabiliyor. İşlemci kısmında baz model gibi Snapdragon 8 Gen 1’den gücünü alıyor. Ancak kamera tarafında realme GT2 Pro’nun da kullandığı 50MP çözünürlüğünde olan 150 derecelik bir geniş açıs kamerasını kullanıyor. Batarya tarafında da 4700 mAh batarya 120W değerinde şarj olabiliyor. Baz modelden farklı olarak 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters şarj değerlerini verebiliyor.

Henüz Çin dışında satışı olmayan cihaz diğer seriler gibi globale açılacak mı bilinmiyor.