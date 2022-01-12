Otomotiv
TOGG’un fiyatı ne kadar olur? Rakip modeller neler?
Bunlar da ilginizi çekebilir
TOGG’un ülkemizde Bursa/Gemlik’te bulunan fabrikası ve CES 2022’deki lansmanının ardından CEO Gürcan Karakaş’ın bahsettiği “İçten yanmalı rakipleri ile rekabetçi fiyatta olacak” savına göre piyasadaki C-SUV sınıfı araçları ve fiyatlarını listeledik.
Îlginizi çekebilir; Togg Hakkında Tüm Merak Edilenler! | 10 Soruda Togg
TOGG’un rakipleri neler? Fiyatı ne kadar olur?
Araba Habercisi olarak bilinen Murat Tosun tarafından hazırlanan listeye buradan göz atabilirsiniz; https://www.arabahabercisi.com/2022-togg-suv-fiyatlari-rakipleri/
Akıllı Telefonlar2 saat önce
vivo 10 Saniyede 20.000 Adet iQOO 9 Sattı!
Otomotiv5 saat önce
TOGG’un fiyatı ne kadar olur? Rakip modeller neler?
Haber20 saat önce
Firefox 96 Yayınlandı; İşte Yenilikler!
Video20 saat önce
OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! | Peki Beklediğimiz Kadar İyi Mi?
Haber21 saat önce
Shazam Resmi Chrome Uzantısını Başlattı!
Otomotiv5 saat önce
TOGG’un fiyatı ne kadar olur? Rakip modeller neler?
Video20 saat önce
OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! | Peki Beklediğimiz Kadar İyi Mi?
İnceleme23 saat önce
CES’te Uzay Mekiği Gördük! | Sierra Nevada Dream Chaser #CES2022
Otomobil1 gün önce
TOGG gibi doğuştan elektrikli marka! | Vinfast standı #CES2022
İnceleme2 gün önce
VOLVO’NUN GELECEĞİ! | Volvo Concept Recharge #CES2022
Otomotiv5 saat önce
TOGG’un fiyatı ne kadar olur? Rakip modeller neler?
Video20 saat önce
OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! | Peki Beklediğimiz Kadar İyi Mi?
İnceleme23 saat önce
CES’te Uzay Mekiği Gördük! | Sierra Nevada Dream Chaser #CES2022
Otomobil1 gün önce
TOGG gibi doğuştan elektrikli marka! | Vinfast standı #CES2022
İnceleme2 gün önce
VOLVO’NUN GELECEĞİ! | Volvo Concept Recharge #CES2022
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.