TOGG’un fiyatı ne kadar olur? Rakip modeller neler?

TOGG’un ülkemizde Bursa/Gemlik’te bulunan fabrikası ve CES 2022’deki lansmanının ardından CEO Gürcan Karakaş’ın bahsettiği “İçten yanmalı rakipleri ile rekabetçi fiyatta olacak” savına göre piyasadaki C-SUV sınıfı araçları ve fiyatlarını listeledik.

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Araba Habercisi olarak bilinen Murat Tosun tarafından hazırlanan listeye buradan göz atabilirsiniz; https://www.arabahabercisi.com/2022-togg-suv-fiyatlari-rakipleri/