Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2023) sırasında önemli bir gelişme yaşandı. Vestel Şirketler Grubu’nda son 10 yılı CEO olarak geçiren ve büyük işlere imza atan Turan Erdoğan, görevini 35 yıllık kariyerinin ardından Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler’e devretti. Vestel’de önemli bir kadro değişikliği oldu!



Vestel’de Üst Düzey Yönetim Değişikliği! Turan Erdoğan Görevini Ergün Güler’e Devretti!

Turan Erdoğan, Vestel Şirketler Grubu’nun üst yönetiminde son 10 yılı CEO olarak geçirdi ve toplamda 35 yıl boyunca hem sektörde hem de şirkette kritik görevler üstlendi. Ancak, 1 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Turan Erdoğan emekliye ayrılarak görevibi Ergün Güler’e devretti.

Gelecekte Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak şirkete katkı sağlamaya devam edecek olan Erdoğan, Vestel’in hem Türkiye’nin hem de sektörünün gelişimine katkı sağlama amacını taşıdığını belirtti. Vestel’in küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda attığı adımların ve ülkemizin adını dünyaya duyurmada bir gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, yeni CEO Ergün Güler’in Vestel Ticaret A.Ş.’nin genel müdürlüğünü yürüttüğü son 11 yıldır önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini vurgulayarak görevi içi rahat bir şekilde devrettiğini ifade ediyor.

Ergün Güler ise Vestel çatısı altında 24 yıl boyunca Turan Erdoğan ile yakın çalışma fırsatı bulduğunu ve Vestel’in önemli kilometre taşlarına şahitlik ettiğini söyledi. IFA gibi önemli bir etkinlikte Turan Erdoğan gibi saygın bir isminden görevi devralmanın mutluluğunu dile getiren Güler, Vestel’in teknoloji ve tasarım yetkinlikleriyle adını duyurduğunu, sürdürülebilirlik ilkesine uygun bir şekilde hareket ettiğini ve dünya standartlarının ötesinde üretim yaptığını vurguladı.

Güler, aynı zamanda Vestel’in ülkemizin en değerli ilk 3 markasından biri olma hedefini korumak ve küresel marka yolculuğunu daha da ileri taşımak istediğini belirtti. Bu üst düzey görev değişikliğinin, Vestel’in gelecekteki hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Bizler de ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden Vestel’e yeni döneminde başarı dileklerimizi iletiyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vestel’in en büyük başarısı sizce ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!