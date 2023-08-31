Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, ülkemizdeki ikinci el ilan siteleri için önemli değişiklikler getiriliyor. Otomobil, ev, arsa gibi taşıt veya taşınmazların ilan verilmeden önce artık kimlik doğrulaması yapılması gerekecek. Bu adımın amacı, satış süreçlerinde güvenliği artırmak ve yetkisiz ilanların önüne geçmek. Herkes artık kendi malını satacak!



Resmî Gazete’de Yeni Düzenleme! İkinci El İlanlarında Kimlik Doğrulaması Zorunluluğu!

Yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, ikinci el ilan sitelerinin işleyişinde köklü değişiklikler getiriyor.

Bu düzenlemeye göre, artık başkalarına ait taşıtlar veya taşınmazlar ilana konulmadan önce sahiplik durumu ve yetkilendirme belgeleri ile ilanı yayınlayan kişinin kimliği doğrulanacak. İlan veren gerçek veya tüzel kişi, T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını doğrulayacak. Ayrıca, ilan veren kişi başkasına ait bir taşıt veya taşınmazı ilana koyabilmek için sahibinden yetki alması gerekecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, “piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak” gerekliliğini de vurguluyor.

Bu düzenlemenin amacı, sahte ilanlar ve yetkisiz satışların önüne geçmek ve ikinci el alım-satım sürecini daha güvenli hale getirmek olarak öne çıkıyor. Artık ikinci el ilan sitelerinde, ilan verenin kimliği ve yetkilendirmesi kesin bir şekilde doğrulanmadan ilan yayınlanamayacak. Bu adımın aynı zamanda otomobil ve taşınmaz fiyatlarını dengelemeye yönelik atıldığı da söyleniyor.

Özellikle sahte hesaplar üzerinden yapılan ilanların ve yetkisiz ilanların önüne geçmek amacıyla yapılan bu düzenleme, emlak ve oto galericileri de kapsıyor. Bu tür işletmeler, sahip oldukları yetki belgeleri ile ilan verirken kimlik doğrulaması yapacaklar.

Düzenlemeye uymayan her bir ilan için 10 bin ile 100 bin lira arasında değişen cezalar öngörülüyor. Ayrıca, ilan siteleri de bu denetim süreçlerinde yükümlü kabul edilecek. Ayrıca bu sitelerin düzenlemelere uygunluk sağlanması için gereken adımları atmaları da bekleniyor.

Bu yeni düzenlemelerin, ikinci el taşıt ve taşınmaz alım-satım süreçlerinde güvenliği artırarak, sahte ilanların ve yetkisiz satışların önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düzenleme piyasayı dengeleyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!