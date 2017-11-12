Vespa denildiğinde akla gelen ikonik scooter modelleri şimdi de Elettrica adında bir tamamen elektrikli modeli ile geliyor.

Scooter dünyasının en efsane ve en ikonik modeli olan Vespa, şimdi de elektrikli oluyor. Dünya genelinde belki de en çok satan ve en sevilen scooter markası Vespa, Elettrica adını verdiği 100km menzil ve 4 saatlik şarj süresi sunan modeli ile karşımıza çıkacak.

En dikkat çeken Vespa modeli olan Primavera’nın tasarımını aynı şekilde alarak motorunun elektrikli olacağı model, 2 kWh güç üretecekken 4 kWh değerine kadar çıkabilecek. Aynı zamanda Elettrica X versiyonu da olacak olan bu elektrikli Vespa’da, içerisine yerleştirilecek jenaratör ile hareket halinde güç üreterek menzilini 100km yerine 200km’ye kadar çıkarabilecek.

Vespa’nın Elettrica ve Elettrica X modelleri 2018 yılında piyasada olacak. 5.000 Euro fiyata sahip olan Primavera ile yakın bir fiyatta satışa sunulması beklendiğini de belirtelim.