Vertiv Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Başkanı Karsten Winther, yatırımı şu sözlerle duyurdu: “EMEA bölgelerinde ve küresel düzeyde ticari büyümemizi destekleyecek, altyapımıza yönelik güçlü pazar taleplerini karşılamamıza yardımcı olacak bu yatırımı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Vertiv olarak, günümüz veri merkezleri, iletişim ağları ve ticari ile endüstriyel tesislerin karşılaştığı temel zorlukları, güç, soğutma ve BT altyapı gibi yenilikçi çözümlerimizle ortadan kaldırıyoruz. Bu yatırım, yenilikçi çözümlerimize güç katacak.”

Vertiv E+I İş Kolu Genel Müdürü Philip O’Doherty, şunları ekledi: “Derry, bu tesisi kurmak için düşündüğümüz tek yer değildi. Ancak, yerel işgücünün kalitesi, maliyet, rekabetçi iş ortamı, araştırma ve geliştirme planlarımızı desteklemek amacıyla üniversitelerle işbirliği kurma kolaylığı gibi faktörleri göz önüne aldığımızda, en iyi seçeneğin burası olduğuna karar verdik. Invest NI’dan gelen destek, Kuzey İrlanda’yı seçme kararımızda oldukça etkili oldu.”

Ekonomi Bakanlığı’nın Beceri Akademileri (Assured Skills Academies), elektrik ve mekanik kurulum becerileri alanlarında eğitim sağlayarak, tesisimizdeki 72 iş pozisyonunun dolmasına yardımcı olacak.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Mike Brennan, Vertiv’in yaptığı bu yatırımı memnuniyetle karşılayarak şunları söyledi: “Vertiv’in yeni iş ilanları, Kuzey Batı bölgesi için harika bir haber. Bu yatırım, Kuzey İrlanda’nın üretim sektöründeki yüksek konumunu ve bölgesel ekonomisini daha da güçlendirecek.”

“Beceri Akademileri, işverenleri, gelişmeleri ve büyümeleri için gereken becerilerle donatma konusunda başarılı bir geçmişe sahip. Dahası, bu akademileri katılan ve eğitimi tamamlayan katılımcılara Vertiv’de bir iş görüşmesi garantisi verilecek. Bu, potansiyellerini ortaya koymaları için önemli bir fırsat sağlayacak.”

Yatırımı büyük bir heyecanla karşılayan Invest NI’nın Geçici CEO’su Mel Chittock, şunları söyledi: “Eylül ayındaki ‘Yatırım Zirvesi’, Kuzey İrlanda’nın birçok sektördeki yeniliğin ve teknolojinin gücünü sergiledi. Vertiv’in yatırım duyurusu, büyüme için en uygun konumu arayan uluslararası şirketler için Kuzey İrlanda’nın cazibesini ortaya koyuyor.”

“Invest NI, Ekonomi Bakanlığı’nın 10x Vizyonunu gerçekleştirmek ve bölgesel denge aracılığıyla tüm halka daha adil fırsatlar sunmak için çalışıyor. Ekonomi Bakanlığı’nın bu vizyonu, Kuzey İrlanda’da üretken, yenilik odaklı ve ihracata dayalı bir ekonomi yaratma hedefini taşıyor. Kuzey Batı’daki gelişmiş üretim sektörüne yapılan bu yatırım, bu hedefe bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı oluyor.”

Vertiv, mühendislik ve diğer rollerdeki açık pozisyonlar için aktif olarak işe alım yapıyor. Güçlü bir çeşitlilik ve işe alım stratejisine sahip olan Vertiv, daha fazla kadını STEM kariyerlerine dahil etme hedefi ile kadınları açık pozisyonlara başvurmaya davet ediyor. Vertiv, mezunları ve çırakları tam zamanlı vasıflı rollere çekerek bu fırsatı çıraklık programını güçlendirmek için kullanacak.

Bu yatırım, Vertiv’in küresel üretim ağındaki en son gelişmeyi temsil ediyor. 130’den fazla ülkede faaliyet gösteren Vertiv, bulut ortamından ağın ucuna kadar uzanan geniş bir güç, soğutma ve BT altyapı çözümleri ve hizmetleri portföyü sunuyor.

Vertiv hakkında daha fazla bilgi almak ve Derry/Londonderry’de ve dünya çapındaki diğer önemli lokasyonlarda iş başvurusu yapmak için Vertiv.com‘u ziyaret edebilirsiniz.