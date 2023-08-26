Türkiye’de gençler için vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar satışı konusundaki çalışmalar hız kesmeden ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olarak ortaya koyduğu bu kampanya kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelen son bilgilere göre, vergisiz telefon almak isteyen gençlerin tüm telefon modellerinden yararlanma imkanı olmayacak ve bu çalışma belirli markalarla sınırlı olacak. İşte projeden yararlanabilecek telefonların muhtemel listesi!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre, gençlere vergisiz telefon fırsatı yalnızca yerli üretim yapan markaları kapsayacak. Bu adımın temel sebebi ise Türkiye’nin cari açığı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de üretim gerçekleştiren firmaların, ülkenin cari açığını düşürme hedefi gözetilerek bu projeye dahil edileceği ifade ediliyor.

Özellikle yerli üretim ve montaj yapan bazı markalar vergisiz telefon kapsamına alınacak. Bu markalar arasında Xiaomi, Samsung, Oppo TCL, Realme, Omix, General Mobile, TECNO, POCO, Casper, Vestel ve Reeder gibi önemli isimler yer alıyor.

Türkiye’de üretimi ve montajı yapılan 15 modelin proje kapsamına dahil edeceği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Bütün bu üreticilerin Türkiye’de üretimini yaptığı birçok model bulunuyor. Yani Türkiye’de üretilen cihazlar listesindeki yalnızca 15 modelin bu uygulamadan yararlanabileceğini söyleyelim. Bu modeller ÖTV ve KDV’den muaf olacak.

Ancak diğer modeller için de bir çalışma yürütüldüğü ve 2.000 TL’ye kadar indirim imkanı sunulabileceği söyleniyor. Amiral gemileri 40 bin lira sınırını çoktan geçmişken, en pahalı telefonun neredeyse 100.000 lira sınırına dayandığı ülkemizde 2.000 liranın ne kadar etkili bir indirim olacağı tartışmalı.

Ülkemizde üretimi ve montajı yapılan popüler markalara ait bazı telefonlar şöyle:



Vivo

– Vivo Y11s

– Vivo Y21s

– Vivo Y53s

Xiaomi

– Redmi 9C

– Redmi 9T

– Redmi Note 10S

Samsung

– Galaxy A30

– Galaxy A01 Core

– Galaxy A52

Reeder

– S23 PRO MAX

– S19 MAX PRO S

– S19 MAX PRO

– S19 MAX

– P13 BLUE

Realme

– Realme C21

– Realme C21Y

– Realme C25

TCL

– TCL 20 SE

– TCL 20 E

– TCL L7

Omix

– Omix X300

– Omix X50

Bu yeni projeyle birlikte Türkiye’nin cari açığını düşürmeye yönelik adımların atılacağı, yerli üretimin teşvik edileceği ve gençlerin vergisiz telefon sahibi olmalarının kolaylaştırılacağı belirtiliyor.

Seçim vaadi olarak ortaya atılan bu projede, özellikle üniversite öğrencileri ön planda tutuluyor. Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin vergi muafiyetiyle akıllı telefon ve bilgisayar alımına destek verilmesi hedefleniyor. Ancak yaş sınırları veya muafiyet süresine dair kesin bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bununla beraber, bu paylaşılan bilgilere dair de resmi bir açıklamanın henüz gelmediğini de söylemek mümkün. Bu bilgiler şu sıralar ana akım medyala kanalları ve haberlerde karşımıza çıkan bilgiler. İlerleyen dönemlerde proje detaylarının netliğe kavuşması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vergisiz telefon projesi beklediğini gibi ilerliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!