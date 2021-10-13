Venezuela Ana Havaalanından Biletler ve Hizmetler İçin Kripto Hamlesi!

Kripto para birimlerinin benimsenmek ve reddedilmek arasında savaş verdiği dönemde, benimsenmeye yönelik adımlar artıyor. Venezuela ana havalimanının, biletler ve diğer hizmetler için ödeme yöntemi olarak kripto para kabul etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Venezuela’nın en büyük havalimanı olan ve Maiquetia olarak bilinen Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, kısa süre önce uçak bileti ve diğer hizmetleri satın alan müşteriler için ödeme yöntemi olarak Dash, Bitcoin ve Petro’yu eklemeye hazırlandığını duyurdu. Maiquetia Havalimanı müdürü Freddy Borges, gelişme hakkında konuştu ve havalimanının Bitcoin, Dash ve Venezuela merkezli sabitlenmiş dijital para birimi olan Venezuela hükümeti tarafından verilen bir dijital para birimi olan Petro dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerini kabul etmeyi planladığını söyledi. Borges, bu planın ödemeleri daha evrensel ve modern hale getirmeyi hedeflediğini ifade etti. Havaalanı yönetiminin yerel düzenleyici Sunacrip gereksinimleri dahilinde kripto varlıklarında bir ödeme süreci kuracağını da belirtti.

“Erişilebilir olmak için bu yeni ekonomik ve teknolojik sistemlerde ilerlememiz gerekiyor. Sunacrip ile koordineli olarak havalimanı platformlarında ve ticari faaliyetlerde kripto para ödemeleri için bir buton etkinleştireceğiz.”

Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı, Venezuela’nın başkenti Caracas şehir merkezinde yer almakta olup, tesisten geçen her yıl tipik olarak iki milyondan fazla yolcu almaktadır.

Borges, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’nda kripto para birimi ödemesinin getirilmesinin, firmanın uluslararası standartlara doğru ilerleme ve dijital para biriminin benimsenmesini sağlama taahhüdünü yerine getireceğini belirtti. Ayrıca, Rusya’dan gelenler de dahil olmak üzere yabancı turistlerin kripto para birimi ödeme seçeneğinden yararlanacağını söyledi.

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Venezuela’da yüksek enflasyon oranı ile artık neredeyse kimse nakit ödeme yapmak istemiyor. Bu durum, kripto para birimlerinin temel olarak ülkede neden neredeyse diğer herhangi bir ülkeden daha fazla kullanıldığını açıklıyor. Kripto para birimlerinin Venezuela’da günlük hayatı çok daha kolaylaştırdığına inanılıyor. Giderek artan şekilde pek çok Venezuelalı tasarruflarını önemli ölçüde kripto para birimlerine yatırıyor ve Bitcoin ve diğer dijital para birimleriyle günlük ödemeler giderek artıyor. Chainalysis blockchain analitik firması yakın zamanda Venezuela’yı günlük kripto para kullanımı açısından dünyada üçüncü sıraya koymuştu.

Venezuela’nın karşı karşıya olduğu hiperenflasyon için ülkede bir CBDC (merkez bankası dijital para birimi) piyasaya sürüldü. Hükümet tarafından Şubat 2018’de başlatılan petrol destekli bir kripto para birimi olan Petro’nun ardından dijital Bolivar da 1 Ekim’de dolaşıma sokuldu. Bu gelişmelerin ülkenin nakit ihracı sorunları için geçici bir çözüm olacağı kabul ediliyor.