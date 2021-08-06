Dijital Para
Venezuela, Ekim ayında resmi dijital parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak dijital paralar neler getiriyor?
Hiperenflasyon ile mücadele eden Venezuela’dan önemli bir adım geldi. Venezuela, resmi parası Bolivar’ı dijitalleştirerek enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor. Aynı zamanda Venezuela Merkez Bankası da aynı hedefle dijital Bolivar’dan altı sıfır atacak.
Venezuela Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre dijital Bolivar, 1 Ekim’de sirkülasyona sokulacak. Şubat ayında Venezula başkanı Nicolas Maduro, dijital paralarını çıkarmaya hazırlandıklarını söylemişti. Venezuela Merkez Bankası tarafından gelen açıklamayla da bu doğrulanmış oldu. Açıklama öncelikle Bankanın sosyal medya hesaplarında yayınlandı ve ardından Ekonomi ve Finans Bakanlığı tarafından da resmi duyuru yapıldı.
COMUNICADO OFICIAL🔵| A partir del 1° de octubre entra en vigencia el Bolívar Digital
#BCV🇻🇪 https://t.co/635uhVu1sA pic.twitter.com/aErAOUvwHL
— Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) August 5, 2021
Yerel para birimlerinin dijitalleştirilmesiyle ilgili ciddi bir adım da bu şekilde Venezuela tarafından gerçekleştiriliyor. Birçok ülke bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken bunu gerçekleştirmeye en yakın ülkenin Çin olacağı düşünülüyor. Dijital Yuan ile ilgili pilot programını yürürlüğe sokan Çin’den sonra Venezuela’dan da doğrudan bir adım gelmiş oldu ve bu adım ile planlarını gerçekleştirmeye çoğu ülkeden daha yakın oldukları görülüyor. Dijital paralarını çıkarmak için çalışmalarını sürdüren diğer ülkeler arasında İsveç, Bahamalar, Fransa, Filipinler, Japonya, Türkiye ve İsviçre bulunuyor.
Dijital Bolivar, aslında bir Merkez Bankası Dijital Parası veya ingilizce kısaltmasıyla CBDC. Bitcoin gibi geleneksel kripto paralardan bazı farklılıkları bulunan dijital paralar ülkelerin merkez bankaları tarafından basılan geleneksel fiat paraların bir dijital versiyonu olarak düşünülebilir. Ancak dijital paraların da kripto paralara göre önemli farklılıkları bulunuyor. Her ne kadar dijital paralar, kripto paralardan esinlenilse de temellerinde çoğunlukla kripto paralar gibi bir blok zinciri veya dağıtık hesap defteri teknolojisine sahip değil. Aynı zamanda dijital paralar, Bitcoin gibi henüz çıkmadan belirlenmiş kurallara da sahip değil. Örneğin Bitcoin’in toplam arz miktarı henüz çıkmadan 21 milyon adet olacak şekilde belirlendi. Ancak dijital paralar da tıpkı şu an dünya üzerinde Amerikan Doları, Euro vs. gibi fiat para birimlerinde yaşandığı üzere insanlara sorulmadan merkezi otoriteler tarafından basılarak çoğaltılabilecek ve arz miktarları manipüle edilebilecek. Artan arza bağlı olarak da para birimleri değer kaybederek, günlük hayatında o para birimini kullanan insanları fakirleştirerek o insanlara zarar verecek. Dolayısıyla bunun gibi dijital paraların da kripto paraların yerini tutamayacağı ve kripto paralar gibi özgürlükçü yapılarının olmadığı biliniyor. Dijital paraların da yalnızca kuralları belirlenmiş merkeziyetsiz kripto paraları kendisine bir tehdit olarak gören merkezi otoritelerin, kripto paraların yerini almasını umarak hazırladıkları ve belki de gelecekte kripto paraları ekarte ederek, insanlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamak adına yalnızca kendi alternatiflerini seçenek olarak sunacakları kimileri tarafından düşünülüyor. Çin’de yakın bir tarihte Bitcoin ve diğer kripto para madenciliğinin yasaklanarak, Dijital Yuan çalışmalarının hızlandırılmasının da buna bir örnek ve belki de Dünya üzerinde bunun ilk ancak son olmayacak bir örnek oluşturduğu düşünülüyor.
Venezuela’da yaşanan hiperenflasyonun daha iyi anlaşılabilmesi için Bloomberg tarafından hazırlanan Cafe con Leche indeksine göre Venezuela’nın başkenti Karakas’ın doğusundaki bir fırında içilen bir fincan kahvenin güncel fiyatı 7,662,898 Bolivar tutuyor. Bu da 2 doların biraz altında. Dolar bazında bakıldığında fiyat kabul edilebilir gözükse de Venezuela’da çalışan insanlar için asgari ücret 7 milyon Bolivar civarında. Bu miktar da bahsettiğimiz bir fincan kahveyi satın almaya yetmiyor.
Dijital Bolivar çalışması Venezuela’nın ilk dijital parası olmayacak. Daha önce de 2018 yılında Nicolas Maduro, Petro isminde bir dijital para çıkartmıştı ve Venezuela’nın dijital parasından altı sıfır atması, ülkede son 15 yılda yaşanan üçüncü para ayarlaması olacak. 2007 yılında önceki başkan Hugo Chavez paradan üç sıfır atmıştı. Ardından Nicolas Maduro, Petro’yu kullanarak paradan bir beş sıfır daha atmıştı.
Venezuela’da yaşanan önceki olaylar göz önünde bulundurulduğunda kimileri tarafından çıkartılan bu dijital paranın önemli bir etkisinin olmayacağı ve paradan daha fazla sıfırlar atmak için bir bahane olduğu düşünülüyor. Benzer durumlar 2000’li yıllarda yine hiperenflasyonla mücadele veren Zimbabwe tarafından yabancı para birimlerine geçmeden önce üç kez yaşanmıştı.
Venezuela’nın para politikası, ülkede yaşanan hiperenflasyon döngüsünden bir an önce kurtulmak üzerine odaklanmış durumda ve duyurulan bu dijital paranın da bu konuda faydalı olabileceği de düşünülüyor. Bankaya göre bu dijital para, ulusal banka operasyonları için yabancı sistemlerden bağımsızlığı destekleyen, Venezuela’da Venezuelalılar tarafından yapılan, özgür bir sistem olan yeni Finansal Mesajlaşma Değişim Sistemi’nde de kullanılacak. Ülkenin finansal sistemi ABD tarafından yönetilen ekonomik yaptırımlar altında ezilirken bu aynı zamanda 2018 Şubat ayında piyasaya sürülen Petro’nun da hedefiydi. Dolayısıyla Petro’nun da global finansal sistemin etrafından dolanan bir sistem olması bekleniyordu. Ancak son yapılan açıklamada Petro ile ilgili herhangi bir ibare bulunmuyor.
Dijital Bolivar‘ın mekanikleri ile ilgili fazla bir bilgi verilmese de bahsettiğimiz sebeplerden ötürü fiziksel Bolivar ile benzer şekilde kullanılacağı öngörülüyor. Venezuela’da konuyla ilgili hızlı adımlar atılmaya başlandı. Sıfırı atılmış banknotlar basılmaya başlandı. Paranın döviz kurları, yabancı döviz piyasaları tarafından belirlenmeye ve aynı şekilde dalgalanmaya devam edecek ve ülkenin asgari ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla bu durumunda halkın yaşam kalitesi üzerinde herhangi bir iyileşmeye neden olmayacağı bekleniyor…
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Bitcoin
Dogecoin internetin para birimi olacak mı? Elon Musk’tan bir destek daha!
Elon Musk Dogecoin isimli kripto para biriminin internetin parası olması için elinden geleni yapıyor. Sadece 20 kişi, var olan tüm memden esinlenen kripto para biriminin yarısından fazlasına sahip. İşte son gelişmeler…
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Elon Musk balinalara çağrı yaptı
Elon Musk, Dogecoin kripto para birimini “internetin para birimi” haline getirmek istiyor. Bunun için büyük Dogecoin sahiplerinin Dogecoin‘lerini satın alacağını söyledi.
Geçtiğimiz ay Amazon‘un kurucusu Jeff Bezos‘u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO’su Musk, büyük miktarda Dogecoin stoklayan kripto balinalarını hedef alan birkaç tweet attı.
Daha önce “halkın kripto parasının” Mars‘ta resmi para birimi olabileceğini öne süren Musk’a göre, bu büyük sahipler Dogecoin‘in ana para birimi haline gelmesinin önünde duran tek şey.
“Büyük Dogecoin sahipleri coinlerinin çoğunu satarsa, tam desteğimi alacak. Tek gerçek mesele çok fazla konsantrasyon, ”
“Hesaplarını iptal ederlerse tam anlamıyla gerçek $ ödeyeceğim.”
Dijital cüzdanların analizi, sadece bir kişinin dolaşımdaki 128 milyar Dogecoin (DOGE) tokeninin dörtte birinden fazlasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. 36 milyardan biraz fazla Dogecoin bakiyesi bugünün fiyatlarında yaklaşık 2 milyar doların üzerinde.
Elon Musk‘ın tweet’lerine yanıt veren bir Dogecoin savunucusu şöyle yazdı: “Balinalar burada Elon’un ültimatomunu düşünmek zorunda kalacak. Uyarlarsa, Dogecoin internetin para birimi olur. Paralarını birden fazla cüzdana dağıtarak ‘hile yaparlarsa’ o zaman Elon’un desteğini kaybederler. Balinalar için kolay karar. Doğru şeyi yapmak.”
Musk, bu tweet’e “Evet … şimdilik düşük, uzun vadede yükselir” yazarak yanıt verdi.
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Dogecoin nasıl bu seviyeye geldi?
Dogecoin‘in son fiyat artışı, yılın başında 0,01 doların altındayken geçen hafta 0,08 doların üzerinde bir seviyeye yükseldi. Geçen haftadan bu yana 0,06 dolara düştü. Buna rağmen 8 milyar dolara yakın bir piyasa değeri ile dünyanın en değerli 13. kripto para birimi olmaya devam ediyor.
Fiyatı kısmen, Tesla‘nın bir kripto para birimine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmış olmasıyla ve Elon Musk tarafından paylaşılan tweetler sayesinde yükseldi.
Musk, Clubhouse uygulamasındaki son soru-cevap oturumunda “En eğlenceli sonuç genellikle en olası olanıdır” dedi. “Muhtemelen en eğlenceli ve en ironik sonuç, Dogecoin’in gelecekte Dünya’nın para birimi haline gelmesi olacaktır.”
Kripto paralar ile ödeme almayı kabul eden online mağazalar artıyor. Dogecoin‘in bu mağazalarda ödeme yöntemi olması için ise daha fazla yol alması gerekiyor.
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Bitcoin
Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!
Telegram son yatırımlarından biri olan sanal para birimi “Gram” için ABD’de 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek ve yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iadesi yapacak.
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Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!
Telegram’ın ABD’de gerçekleştirdiği “Gram” kripto para birimini başlatma teklifi başarısız oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün Telegram tarafından gerçekleştirilen ihlallerin giderilmesi için yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iade etmesine ve 18.5 milyon dolarlık ceza ödemesine karar verildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Telegram yeni sanal para birimi Gram’ın Bitcoin’e benzer merkezi olmayan bir yapıya sahip olacağı söylemişti. Aynı zamanda şirket Gram para biriminin 31 Ekim 2019’a kadar hazır olacağına söz vermişti. Şirket Ekim ayına kadar Gram para birimlerinin teslim edilmemesi durumunda girişimcilere yatırımlarını geri ödeyeceğini söylemişti. Ancak Ekim ayının ortasına gelindiğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) müdahale ederek şirkete karşı geçici bir sınırlama emri almıştı. Kararın gerekçesi olarak Gram sanal para biriminin bir menkul kıymet olarak görüldüğü ve 1933 tarihli düzenlenen kanunları ihlal ettiği gösterildi. Daha sonra Mart ayında ABD’nin New York Güney Bölge Mahkemesi, Gram dağıtılmasını engelleyen bir ön tedbir kararı aldı. Tüm bu olanların ardından son olarak SEC nihai kararını verdi.
SEC icra bölümü siber birim şefi Kristina Littman açıklamasında şunları söyledi: “Yeni ve yenilikçi işletmeler sermaye piyasasına katılabilirler ancak federal menkul kıymetler yasalarının kayıt şartlarını ihlal edemezler. Bu şartlar altında Telegram’ın yatırımcılara fon iade etmesi ve karar verilen cezayı ödemesi gerekmekte.” dedi. Telegram tüm bu alınan kararlara itirazda bulunmadan cezayı kabul etti. Şirketin gelecekte Gram girişimini yeniden hayata geçirme planları olup olmadığı henüz bilinmiyor. Benzer bir süreci Facebook’un dijital para birimi “Libra” için de görmüştük. Yetkililer tarafından yoğun bir inceleme yürütülmüş ve bu lansmanda sürekli olarak gecikmelere neden olmuştu.
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