Vatan Bilgisayar’dan Bayram Kampanyası!

LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,4 artış ve şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan 17,1 trilyon Kore Wonu değerinde geçici konsolide gelir bildirdi.

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Akıllı telefon departmanının faaliyetlini sonlandırmaya karar veren LG’den şaşırtıcı başarı

LG, çok da uzun olmayan bir süre önce akıllı telefon departmanının faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerinden çok da zaman geçmemesine rağmen şirketin elektronik tarafında rekor kırması ise birçok insanı şaşırttı. LG Electronics Inc. (LG) 2021’in ikinci çeyreğine ilişkin ön kazanç sonuçlarına göre LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,4 artış ve şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan 17,1 trilyon Kore Wonu geçici konsolide gelir bildirdi. 1,1 trilyon KRW’lik faaliyet karının, bir yıl önceki ikinci çeyreğe göre %65,5 daha yüksek olması bekleniyor.

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Peki LG Mobil Telefon departmanının kapanmasının etkileri ne olacak?

LG Mobil Telefon İş Birimi’nin ay sonunda resmi olarak kapanmasıyla birlikte, birimin kazançları bu çeyreğin kazanç raporuna yansıtılmayacak ve durdurulan faaliyet zararları olarak değerlendirilecek. 2021’in ilk çeyreğine ilişkin kazançlar da bu değişikliği yansıtacak şekilde, gelirlerde 17,8 trilyon KRW ve işletme karında 1,8 trilyon KRW’ye ayarlanacak.

Bu rakamlar, LG Electronics’in net kâr dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS’ye dayalı geçici konsolide kazançlar. Yani açıklanan rakamlar resmi verilere ışık tutsa da; gerçekte neler olup bittiğini tam anlamıyla bilmiyoruz fakat açıklanan geçici rakamların dışında büyük bir değişim beklenmiyor.

LG’nin diğer birimleri ile ilgili ayrıntıların da bu ay içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bakalım LG’nin mobil telefon birimini kapatmış olması negatif bir durum gibi gözükse de; LG bu hamlenin sonrasında daha güçlü hale gelmeyi başarabilecek mi?