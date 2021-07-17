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OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
Bayram tatili boyunca yayınlayacağımız “Alınır mı?” serimizin bir diğer üyesi OPPO Reno 5 Lite oluyor. Aydoğan’ın bir süre kullanarak deneyimlediği OPPO’nun yeni ve fiyat/performans odaklı telefonu Reno 5 Lite için Aydoğan’ın deneyim bazındaki düşüncelerini bu videoda göreceğiz.
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OPPO Reno 5 Lite Alınır mı?
Oppo Reno 5 Lite Teknik Özellikleri;
Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran
Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080
İşlemci: Mediatek Helio P95
Bellek: 8 GB
Dahili Depoloma: 128 GB+256 GB’a kadar microSD kart
Kamera: 48 MP Ana Kamera, 8 MP Geniş Açılı Kamera, 2 MP Makro Kamera, 2 MP Mono Kamera
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4310 mAh
Hızlı Şarj: 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0
İşletim Sistemi: Android 11 ColorOS 11.1
Ağırlık: 172 gr
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POCO X3 Pro Alınır mı?
POCO X3 Pro, fiyat performans konusunda şampiyonluğu korumaya devam ediyor. Bizde sizler için bir editör gözüyle değil, kullanıcı gözüyle bu telefonun alınıp alınmayacağı konusunda bir sohbet gerçekleştirdik. Dilşah’ın POCO X3 Pro hakkındaki düşüncelerinde telefonun en öne çıkan özelliklerinin başında ses performansı ve ekran yenileme hızı yer alıyor.
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POCO X3 Pro özellikleri
Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm
Ağırlık: 215 gram
Ekran: 6,57 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 860
Grafik: Adreno 640
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD kart desteği)
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 30 Watt
Diğer: IP53 koruma
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
Redmi Note ailesi herkes tarafından sevilen, beğenilen, tercih edilen ve kullanılan telefon modellerinden bir tanesi. Redmi Note 10 ailesi tanıtıldığı zaman Redmi Note 9 ailesi gibi ilgi göreceği kesindi. Nitekim de öyle oldu diyebiliriz. Ayrıca ailedeki 5G destekleyen tek telefon olarak da dikkat çekiyor.
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Redmi Note 10 5G’nin tasarımına bakacak olursak ailenin diğer üyelerine fazlasıyla benziyor. Çok şık yeşil rengi elimizde olan modelin arka kapağında REDMI yazısının hemen yanına konumlandırılan 5G ibaresi mevcut. Parmak izi güç tuşuna entegre olan modelde ses tuşları da sağ tarafa yerleştirmiş. 161.8 x 75.3 x 8.9 mm ebatlarında, 190 gram ağırlığında ve gri, gümüş, mavi, yeşil renklerinin olduğunu da söyleyelim.
Ekran tarafında Redmi Note 10 ailesinden farklı olarak IPS LCD bir ekran kullanıyor. 6.5 inç FHD+ 90Hz panel kullanan model AdaptiveSync ekran özelliğine sahip. Yani 30 Hz/50 Hz/60 Hz/90 Hz arasında değişken bir ekran teknolojisini içerisinde barındırıyor. 500 nit parlaklık maksimum parlaklığın yanında 405 ppi piksel yoğunluğu bizlere sağlıyor. Ek olarak da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
Performans konusunda ilk defa bir telefonda deneyimlediğimiz MediaTek Dimensity 700 5G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye Mali-G57 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. Bizim elimizde ki modelin 4GB RAM, 128GB hafızaya sahip. Ek olarak da LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama biçimini destekliyor. Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile gelen modelde FM Radyo da bulunuyor.
Kamera kısmında 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde bir ana kamera bulunuyor. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerinde makro çekimler yapabilen bir kamera. Üçüncü kamerada 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip olan bir derinlik algılayıcı kamera/sensör. Bu kameralar ile 1080p 30fps video çekimler yapabilmek mümkün. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram değerinde bir ön kamera bulunuyor. Ön kamera ile de 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.
Redmi Note 10 5G’nin en güçlü olduğu alan sayabileceğimiz batarya tarafında içerisinde 5000 mAh 18W hızlı şarj destekli bir pil bulunuyor. 2 güne varan bir pil ömrü vadeden telefon PCMarkt testinden 17 saat 34 dakika gibi yüksek bir skor alıyor.
Ses konusu Redmi Note 10 5G ailesindeki diğer üyelerden geri kalıyor. Mono hoparlör bulunması sebebiyle seslerin tize daha yakın sesler veriyor. Ses yüksekliği ise orta seviye bir telefona göre normal denilebilir.
Ağ bağlantısı kısmında orta seviyeye yeni bir soluk getiren Redmi Note 10 5G isminden de anlaşılacağı gibi 5G şebeke bağlantısına sahip. Bu sayede bu telefonu tercih edecek kullanıcılar gelecekte ülkemizde 5G aktif olduğunda yüksek bağlantı hızına ulaşabilecekler. Ek olarak Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantılarına sahip olan model, bağlantı konusunda da günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor.
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TCL’in İlk Yerlisi! | TCL 20 SE Kutu Açılışı
TCL, Türkiye’de akıllı telefon üreteceğini duyurduğu günden bu yana uzun zaman geçti. Birçok markadan beklediğimiz gibi TCL’den de ilk yerli üretim akıllı telefonu görme şansını yakaladık. Bakalım bizleri heyecanlandıran ilk yerli üretim TCL modeli yani TCL 20 SE kutusundan neler çıkıyor?
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TCL 20 SE, Snapdragon 460’la sunuluyor
Şüphesiz ki TCL 20 SE’nin en çok merak edilen tarafı işlemcisi. Pek de görmeye alışkın olmadığımız bir işlemciyle yani Snapdragon 460’la sunulan TCL 20 SE’nin performansı şuanda bizim için bile büyük bir merak konusu. Snapdragon 460’ın neler yapabileceği veya yapamayacağı kullanıcıların kafasındaki en büyük soru işaretlerini oluşturuyor. Sizler için Snapdragon 460’ın performansını da en detaylı şekilde test edip aktarmaya çalışacağız.
Cihazın kutusunu açtığımızda devasa ekranıyla beraber bizi TCL 20 SE karşıladı. 6.82 inçlik bu ekran, HD+ çözünürlüğe sahip. Şayet biz böyle büyük boyutlu bir ekranda en az Full HD+ bir ekran görmek isterdik. Fakat cihazın giriş segmenti için üretildiğini de unutmamak lazım. TCL 20 SE her ne kadar giriş segmentinde konumlanmış gibi gözükse de; bu segmentte alışkın olmadığımız şekilde stereo hoparlörlere sahip. Ayrıca kutudan Android 11’le geliyor. Ek olarak, bana kalırsa kullanımı Samsung’un ONE UI arayüzü kadar kolay ve akıcı olan TCL UI ile gelmesi de ayrı bir güzellik. TCL UI’a alıştığınız zaman, diğer arayüzler biraz sıkıcı gelmeye başlıyor dersek de abartmış olmayız.
Cihazın ağırlığıysa 206 gram. 206 gramlık ağırlık psikolojik sınırın üstünde gibi gözükse de; cihazın boyutlarını dikkate aldığımızda bunun gayet kabul edilebilir bir ağırlık olduğunu görüyoruz. Ekranın en boy oranı da 20.5 / 9 olarak seçilmiş ve bu en boy oranı gerçekten de alışılmışın dışında. Böylelikle cihazın uzun ince bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Şarj tarafında da kutudan 10W şarj aleti çıktığını görüyoruz. Cihazın 5.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryasını 10W şarjla doldurmak biraz zor olabilir. Cihazın şarjını sıfırdan tam şarja getirmenin uzunca bir vakit alacağı kesin. Fakat batarya kapasitesi 1 tam günü çıkarmak için fazlasıyla yeterli görünüyor. Yalnız bu noktada Snapdragon 460’ın pil tüketim performansının da pil ömrüne ciddi manada etki edebileceğini belirtmek lazım.
En kısa zamanda TCL’in yerli üretim ilk akıllı telefonu TCL 20 SE’nin incelemesiyle karşınızda olmaya çalışacağız. O güne dek kendinize iyi bakın.
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