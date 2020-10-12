Konu dışı
Vatan Bilgisayar, KVKK’ya veri ihlali bildiriminde bulundu
Geçtiğimiz günlerde Vatan Bilgisayar’ın mobil uygulaması üzerinde şüpheli işlemler gerçekleşmesi üzerine Vatan Bilgisayar, KVKK’ya veri ihlali bildiriminde bulundu. Bildirimin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konuyla ilgili inceleme başlattı.
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Gerçekleşen veri ihlali ile ilgili detaylar neler?
Bilgilerin başka bir internet sitesinden elde edilmesi sonucu; aynı kullanıcı adı ve şifrelerle Vatan Bilgisayar’ın mobil uygulaması üzerinden api ile programatik olarak giriş yapmayı deneyen siber korsanlar; 27.143 kullanıcının Vatan Bilgisayar hesaplarına erişebildi. Olayın KVKK’ya bildirilmesi üzerine KVKK tarafından bir kamuoyu duyurusu yayınlandı.
Bildiride yer alan ana maddeler ise şu şekilde;
- İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,
- Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,
- İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da yer alan şifreleri olduğu,
- İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,
- İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği
KVKK tarafından yayınlanan duyuruya, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer hesabınızın yetki sahibi olmayan kişiler tarafından elde edildiğini düşünüyorsanız, en kısa zamanda şifrenizi değiştirmenizi ve kisiselverim@vatanbilgisayar.com üzerinden Vatan Bilgisayar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Amazon Prime Day indirimleri belli oldu!
Amazon Prime üyeleri için, Amazon Prime Day indirimleri 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 48 saat boyunca devam edecek. Bu yıl, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Amazon Prime Day için birçok kategorideki indirimler şimdiden belli oldu.
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Amazon Prime Day indirimleri, hangi markaları ve hangi kategorileri içeriyor
Popüler markaların elektronik, ev ve mutfak, moda, sağlık ve kişisel bakım, kozmetik, spor ve outdoor, evcil hayvan ürünleri ve oyuncak kategorilerindeki öne çıkan ürünlerinde “Bitmeden Yakala!” ve “Flaş” adı verilen fırsatlar sunulacak.
Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları:
Elektronik
– Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim
– Jabra Kulaklıklarda %30’a varan indirimler
– Bose Ürünlerinde 1400 TL’ye varan indirimler
– Belkin Aksesuarlarda %50’ye varan indirim
– Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim
– Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim
Ev ve Mutfak
– Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim
– Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim
– Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim
– Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim
Oyuncak ve Oyun
– Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim
– Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim
– LEGO’larda %30’a varan indirim
– Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim
Moda
– Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim
– Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim
– DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim
– Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim
Güzellik ve Kozmetik
– Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim
– OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim
– Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
Sağlık ve Kişisel Bakım
– Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim
– Seçili Oral Care ürünlerinde %50’ye varan indirim
Bebek Ürünleri
– Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim
– Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim
– Seçili Maclaren ve Mamas & Papas bebek arabalarında net %30 indirim
Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyenler, buraya tıklayarak Prime aboneliklerini başlatabilirler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi İstanbul/Kadıköy’de açıldı!
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi, Genpa ortaklığıyla İstanbul Kadıköy’de açıldı.
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Xiaomi Yetkili Servis Merkezi açıldı!
“Xiaomi Yetkili Servis Merkezi” konseptiyle İstanbul/Kadıköy’de açılan merkez, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Xiaomi kullanıcılarına en iyi servis deneyimini sunmayı hedefleyen merkezde, Xiaomi Türkiye garantili tüm telefonlara ve Genpa Teknik Servis Hizmet Kapsamında olan Xiaomi aksesuar ve ekosistem ürünlerine yönelik hizmet veriliyor. Sadece Xiaomi ürünlerine hızmet verecek olan bu merkez, Genpa İcra Kurulu Başkanı Gökhan Erdem ve Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu‘nun katılımıyla İstanbul Kadıköy/Hasanpaşa’da açıldı.
Ürün satışının da yapılacağı servis merkezinde bir de deneyim alanına da yer verilmiş. Bu sayede müşteriler, Xiaomi’nin en yeni telefonlarını, aksesuarlarını ve ekosistem ürünlerini cihaz bekleme sırasında da deneyimleme ve satın alma fırsatı bulacak.
Kadıköy Xiaomi Servis Merkezi hafta içi 09:30-19:00, Cumartesi günleri ise 10:30-19:00 saatleri arasında hizmet verecek.
“Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Baycan Han No:39-41/b, 34722 Kadıköy” adresinde bulunan servis ve satış merkezine 0212 359 0559 numaralı telefondan Xiaomi Kadıköy Servis merkezine ulaşılabilecek.
Konu dışı
Prime üyelerine özel, Xiaomi ürünlerinde 100 TL’ye varan indirim
Amazon Prime üyeleri, Xiaomi marka akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı ve aksesuar gibi seçili ürünlerde; 100 TL’ye varan indirimlerden 6 Ekim gece yarısına kadar faydalanabilecekler.
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Amazon Prime ile, Xiaomi indirimleri 6 Ekim gece yarısına kadar devam ediyor
Bugünden itibaren geçerli olan fırsatlar, belirli Xiaomi ürünlerinde Prime üyelerine özel 100 TL’ye varan indirimler sunuyor. 6 Ekim gün sonuna kadar devam edecek indirimler ile Xiaomi’nin fırsat kapsamındaki geçerli ürünleri için Amazon Prime üyeleri, 100 TL’den 249,99 TL’ye kadar olan alışverişlerinde 10 TL, 250 TL’den 499,99 TL’ye kadar olan alışverişlerinde 25 TL, 500 TL ve üzeri alışverişlerinde ise 100 TL’lik indirim fırsatından faydalanabiliyor. 2 gün boyunca sürecek indirimler ve kampanyalar ile tüketiciler, Xiaomi’nin akıllı telefon, akıllı bileklik, kulaklık, powerbank, scooter, akıllı tartı, şarj cihazı, aksesuar, hava temizleyici, akıllı iç mekân kameraları, elektrikli süpürge gibi birçok cihazına indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor. Amazon Prime üyelerine sunulan bu fırsatlara, Prime üyeliği bulunan hesaplar üzerinden ulaşılabiliyor.
Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!