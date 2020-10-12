Geçtiğimiz günlerde Vatan Bilgisayar’ın mobil uygulaması üzerinde şüpheli işlemler gerçekleşmesi üzerine Vatan Bilgisayar, KVKK’ya veri ihlali bildiriminde bulundu. Bildirimin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Gerçekleşen veri ihlali ile ilgili detaylar neler?

Bilgilerin başka bir internet sitesinden elde edilmesi sonucu; aynı kullanıcı adı ve şifrelerle Vatan Bilgisayar’ın mobil uygulaması üzerinden api ile programatik olarak giriş yapmayı deneyen siber korsanlar; 27.143 kullanıcının Vatan Bilgisayar hesaplarına erişebildi. Olayın KVKK’ya bildirilmesi üzerine KVKK tarafından bir kamuoyu duyurusu yayınlandı.

Bildiride yer alan ana maddeler ise şu şekilde;

İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,

Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,

İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da yer alan şifreleri olduğu,

İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği

KVKK tarafından yayınlanan duyuruya, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer hesabınızın yetki sahibi olmayan kişiler tarafından elde edildiğini düşünüyorsanız, en kısa zamanda şifrenizi değiştirmenizi ve kisiselverim@vatanbilgisayar.com üzerinden Vatan Bilgisayar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!