Windows 10, Ekim 2020 güncellemesi ile 2 yeniliğe kavuşuyor

Microsoft, Windows 10 için yayınlayacağı Ekim 2020 özellik güncellemesiyle işletim sistemine 2 önemli yenilik ekleyecek. Bu yenilikler, şimdiden Windows Insider kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda.

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Microsoft, Windows 10′a her sene özellik güncellemesi yayınlıyor. Aylık yayınlanan güvenlik güncellemelerinden farklı olarak, bu güncellemeler sayesinde işletim sisteminin hem arayüzü hem de çeşitli özelliklerinde yenilikler yapılıyor. Windows 10 için bir sonraki özellik güncellemesi Ekim 2020′de yayınlanacak.

Bu güncellemede her ne kadar büyük değişiklikler olmasa da, Windows Insider kullanıcıları tarafından paylaşılan raporlara göre iki önemli arayüz yeniliği bekleniyor.

Windows 10 Ekim 2020 güncellemesiyle gelecek iki önemli yenilik

Masaüstü için Spotlight desteği

Windows 10 Ekim 2020 sürümü ile gelecek en önemli yenilik, masaüstü için Spotlight desteği olacak. Bu özellik sayesinde Windows kullanıcıları isterse masaüstü duvar kağıdının birden fazla fotoğrafla slayt şeklinde değişmesini sağlayabilecek. Esasında Windows 10 şu anda da slaytlı duvar kağıdı oluşturma desteği sunuyor, ancak mevcut haliyle sadece kendi fotoğraf koleksiyonunuzdan seçtiğiniz fotoğraflarla slayt oluşturabiliyorsunuz.

Ekim 2020 güncellemesiyle Microsoft, kullanıcıların direkt olarak Bing üzerinden çekilen fotoğraflarla slayt gösterisi oluşturmasına izin verecek. Şu anda Windows 10′un kilit ekranında var olan bu özellik, böylelikle masaüstü için de kullanılabilir hale gelmiş olacak.

Karanlık temaya duyarlı uygulama açılışı

Microsoft’un Ekim 2020 güncellemesiyle Windows 10 için yapacağı diğer küçük yenilik, karanlık temaya yönelik küçük bir dokunuş içeriyor. Şu haliyle Windows 10′un Groove Müzik ya da Microsoft Store gibi sistem uygulamalarını çalıştırdığınızda, ilgili uygulama beyaz bir ekranda açılıyor. İşte bu durum artık değişecek.

Eğer Windows 10′u karanlık modda kullanmayı tercih edenlerdenseniz, yeni güncellemede Windows 10 uygulamalarının açılış ekranı da siyah tonlarla vurgulanarak açılacak. Böylelikle Microsoft, karanlık temayı bilgisayar geneliyle daha fazla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.