Valve’den bir ürün tasarımcısı yakın zamanda verdiği bir röportajda şirketin şu anda yeni bir VR başlığı geliştirdiğini belirtti. Aslında Valve, 2019 yılında Valve Index’in piyasaya sürülmesiyle VR pazarına girdi. Ancak o zamandan beri şirket donanım geliştirme çabalarını Steam Deck üzerine yoğunlaştırmıştı. Şimdiyse şirket yeniden VR işine odaklandı! İşte Valve’nin yeni VR gözlüğünden ilk detaylar!

Valve VR Gözlüğüyle Apple ve Meta’yı Sallayabilir!

Modern PC oyunlarıyla özdeşleşmiş olan Valve, dijital oyun mağazası Steam’i işletmesi ve Half-Life serileri gibi dönüm noktası niteliğindeki PC oyunlarını geliştirmesiyle tanınıyor. Şirket son yıllarda yukarda bahsi geçen Valve Index ve 2022’de Steam Deck’in piyasaya sürülmesiyle donanım geliştirmeye daha fazla yöneldi.

Valve Index, Meta Oculus ve HTC Vive VR gözlük serilerinin yoğun rekabetiyle karşı karşıya kaldı. Buna rağmen Valve, geçen yıl yeni bir Valve VR kumandası için patent başvurusunda bulunmasının da gösterdiği gibi, VR çalışmalarını sessizce sürdürüyor gibi görünüyor.

Valve’ın donanım alanındaki son çalışmalarının çoğu Steam Deck etrafında dönerken, ürün tasarımcısı Greg Coomer’ın Koreli bir internet sitesiyle yaptığı röportaj, VR çalışmalarının henüz bitmediğini gösteriyor. Röportajda Coomer, Valve’in bir VR başlığı üzerinde çalıştığını ancak herhangi bir ayrıntı hakkında yorum yapamayacağını belirtiyor.

Her şeye rağmen, VR gözlük konusu Valve tarafından rafa kaldırılmış değil diyebiliriz. Valve’ın VR destekli oyun geliştirdiği söylentileri de göz önünde bulundurulduğunda, şirket kendi VR destekli oyunlarıyla beraber kendi VR gözlüklerini de pazarlayabilir.

Valve Index VR gözlükler, 1000 dolarlık fiyat noktasıyla fiyat konusunda rakiplerine kıyasla deazavantajlı bir durumdaydı. Şirketin diğer bir donanımı olan Steam Deck ise diğer taşınabilir bilgisayar seçeneklerine kıyasla daha düşük bir fiyat noktasında piyasaya sürülmesi nedeniyle yok sattı.

Steam Deck’in piyasaya sürülmesiyle Valve, ürünleriyle daha uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmanın önemini anlamış gibi görünüyor. Bu da ASUS ROG Ally gibi Steam Deck rakiplerinin geliştirilmesine ilham verdi.

Valve, Steam Deck’in başarısından öğrendiklerini hem donanım hem de yazılım alanındaki VR çalışmalarına uygulamak için iyi bir konumda. Valve Index’in dört yaşına yaklaştığı şu günlerde, doğru yapıldığı takdirde bu kulaklığın devamı niteliğindeki bir ürün büyük başarı yakalayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Valve’ın yeni VR gözlüğü işi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!