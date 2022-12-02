Valve, kullanıcıların yazılım ve donanım tercihleriyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya koyan en son anket sonuçlarını yayınladı. Kasım 2022 Steam Donanım ve Yazılım Anketi, Windows 11 pazar payında kayda değer bir artış ve Windows 10 kullananlarda buna karşılık gelen bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.

Valve’a göre Steam’de Windows 11, piyasaya sürüldüğünden bu yana en önemli kullanıcı akınlarından birini yaşıyor. Kasım 2022 raporu, Windows 11’in bir önceki aya kıyasla +4,61 ile %27,98’e yükseldiğini gösteriyor. Windows 10 ise 3,31 puan kaybederek %65,60’a geriledi. Böyle bir yükselişin olası bir açıklaması Windows 11 2022 Güncellemesinin yayınlanması ve oyunlarla ilgili özellikleridir (her ne kadar Microsoft onaylanmış performans düşüşleri nedeniyle bazılarının güncellemeye erişimini engellemiş olsa da).

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64-bit Windows 7 %1,88 (-%1,71) ile Steam’deki en popüler üçüncü Windows sürümü olmaya devam ederken, 64-bit Windows 8.1 %0,41 (+0,01) ile dördüncü sırada yer alıyor. 32-bit Windows 7 %0,11’lik cılız bir pazar payı ile ilk beş listesini kapatıyor.

Windows 10: 65.60% (-3.31) Windows 11: 27.98% (+4.61) Windows 7 64-bit: 1.88% (-1.71) Windows 8.1 64-bit: 0.41% (+0.01) Windows 7: 0.11%

Genel olarak, Windows Steam’de %96,11 (-0,39) seviyesinde. Apple’ın macOS’u %2,45 (+0,22) ile ikinci ve Linux %1,44 (+0,16) ile son sırada.

Şimdi de donanım tercihlerine bakalım. Dikkat çeken bir değişiklik, Nvidia GTX 1650’nin artık Steam’deki en popüler grafik kartı olması.

Valve’ın en son donanım ve yazılım bulguları hakkında daha fazla bilgiyi resmi web sitesinde yayınlanan rapordan öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Statcounter’ın masaüstü tarayıcılar ve işletim sistemleriyle ilgili ayrıntıları gösteren son raporuna da göz atın.