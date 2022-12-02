Statcounter, Windows ve diğer masaüstü işletim sistemleriyle ilgili en son verileri yayınlamanın yanı sıra tarayıcılarla ilgili bulgularını da yayınladı.

Masaüstü tarayıcı pazarı yavaş hareket ediyor ve aylık değişimler genellikle hata payı dahilindedir. Kasım 2022 raporu da bir istisna değil; her bir oyuncunun pazar payında yalnızca küçük dalgalanmalar görülüyor. Yine de, birkaç ayı ve yılı karşılaştırmak genel bir eğilimi fark etmenizi sağlar. Microsoft Edge için bu eğilim çoğunlukla olumlu olmaya devam ediyor. Edge’in masaüstü tarayıcı pazarındaki büyümesini yavaş ama istikrarlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

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Statcounter’a göre, bir süre mücadele ettikten sonra, Microsoft Edge piyasaya sürüldüğünden bu yana ilk kez %11 sınırını geçti. Modern Chromium tabanlı Edge 0.31 puan kazanarak %11.17 pazar payına ulaştı. Referans olması açısından, bir yıl önce Microsoft Edge yaklaşık %9,52’ydi (yıldan yıla +1,65 artış).

Google Chrome, ulaşılması güç %66,13’lük payıyla (-0,36) zirvede yer alıyor ve herhangi bir rakibin yaklaşmasını imkansız hale getiriyor.

Apple’ın masaüstü tarayıcısı Safari, yalnızca Mac’lerde kullanılabilmesine rağmen %9,62’lik pazar payıyla (+0,26) en popüler üçüncü seçenek. Firefox dördüncü (%7.1, +0.05) ve Opera %3.3 (-0.29) ile beşinci sırada.

Masaüstü tarayıcı pazarının eski kralı Internet Explorer’a gelince, tüm kullanıcıların yaklaşık %0,77’si bu tarayıcıyı kullanmaya devam ediyor. Microsoft’un çok daha iyi bir Edge ve yerleşik Internet Explorer modu ile ikame etme çabalarına rağmen bazı insanlar Internet Explorer’ı bırakmak istemiyor ya da bırakamıyor. Benzer bir tabloyu, bazı müşterilerin 2014 yılında ölen Windows XP’ye (bazı okuyucuların haklı olarak belirttiği gibi “sekiz yıllık bir işletim sistemi” değil) bağlı kalmaya devam ettiği Windows dünyasında da görebilirsiniz.

Statcounter’ın son raporu hakkında daha fazla bilgiyi resmi web sitesinde bulabilirsiniz. Her zamanki gibi, verilerin yaklaşık olduğunu ve %100 doğru olmadığını unutmayın.