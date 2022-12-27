2022 yılının sona ermesiyle birlikte, PC oyun mağazası Steam de müzik gibi diğer hizmetler arasında popüler olan özetleme eylemine katılıyor. Valve bugün Steam kullanıcıları için yıl boyunca oyun oynayarak nasıl vakit geçirdiklerini gösteren yepyeni bir özellik olan Steam Replay‘i tanıttı.

Şirket, duyuru blog yazısında “İster en iyi yılınız olsun ister unutmak istediğiniz bir yıl, oyun oynamak (umarım!) güvenilir bir şekilde eğlenceli bir kaçıştı” dedi. “Bu yılki en iyi oyunlarınızdan en çok oyun oynama zamanınızı nasıl ve ne zaman geçirdiğinize kadar, Steam Replay 2022 yılında Steam’de geçirdiğiniz zamanın bir özetini sunuyor.”Bir Steam hesabına giriş yaptıktan sonra, Steam Replay sayfası 2022’de oynadığınız oyunların kategorize edildiği çeşitli segmentleri gösteriyor. Bunlardan birkaçı, en aktif oyunlarınız için “Oynama Süresi” ve “Oynanan Oturumlar” istatistiklerini, aylara göre oynama sürelerini, klavye ve fare kullanımına karşı kontrol cihazı kullanımını, en uzun günlük oyun serisini ve alışkanlıklarınızın Steam topluluğunun geri kalanıyla karşılaştırılmasını içeriyor.

VR veya Steam Deck cihazlarını kullananlar için özette özel bölümler bile bulunuyor. Çevrimdışı oyun oturumlarının sürelerinin Steam tarafından takip edilmediğini ve bunun özellikle Steam Deck verilerini engelleyebileceğini unutmayın.

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Valve, kişisel Steam Replay özetinizi paylaşmak için iki yöntem sunuyor. Bunun bir yolu, bir bağlantı paylaşmadan önce sayfanızın görünürlüğünü varsayılan Özel ayarı yerine Herkese Açık veya Yalnızca Arkadaşlar olarak ayarlamaktır. Ayrıca sosyal medyada paylaşmak için en büyük oyunlarınızı gösteren yoğunlaştırılmış bir görüntü kaydetmek de mümkündür.