Epic Games en son kampanya kapsamında verdiği oyun Metro: Last Light Redux olmuştu. Bu oyun platformda ücretsiz olmadan önce 31 TL’ye satılıyordu. Kısa bir süre önce Death Stranding’in ücretsiz olacağı sızdırılmıştı. Popüler oyunları da bu kapsamda ücretsiz hale getiren platformun oyunu sistemi kitledi.

Oyun 26 Aralık 19.00’a kadar ücretsiz sahip olunacak.

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Minimum sistem gereksinimleri: