Valve, Steam Awards’a Aday Olan Oyunları Açıkladı

Steam’in geçen ay düzenlediği sonbahar indirimleri etkinliğinde Valve bir de oluşturduğu ödül programı ile karşımıza çıkmıştı.

Valve, Steam üzerinde belirlenen 7 kategoride oyuncuların istedikleri oyunları aday göstermesini istedi. Kategoriler arasında yer alan 8. kategori ise Her Şeyi Düşünmedik kategorisi yer aldı. Oyuncular burada hem kategori hem de bu kategoriye aday oyunları belirledi. Yapılan açıklamada toplamda 15 milyon adet oyun aday gösterildi. Kategorilerde en çok aday gösterilen oyunlar belirlenerek ödül için yarışacak olan oyunlar seçildi. İşte o oyunlar. Oylama 22 Aralık tarihinde başlayacak.

“Kucaklanmaya en çok ihtiyaç duyan kötü karakter” ödülü

Borderlands 2

Dead by Daylight

Far Cry 3

Far Cry 4

Portal 2

“Bence bu oyun, ödül almadan önce de çok havalı” ödülü

Euro Truck Simulator 2

Paladins

Starbound

Stardew Valley

Unturned

“Zaman Testi” ödülü

Age of Empires 2 HD

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Sid Meier’s Civilization 5

Team Fortress 2

Terraria

“Sadece 5 dakika daha fazla” ödülü

Counter-Strike: Global Offensive

Rocket League

Sid Meier’s Civilization 6

Fallout 4

Terraria

“Vaaaaaay, dostum!” ödülü

Bioshock Infinite

Doom

Grand Theft Auto 5

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

The Witcher 3: Wild Hunt

“Bir oyun ödülü içerisinde oyun” ödülü

Garry’s Mod

Grand Theft Auto 5

The Stanley Parable

Tabletop Simulator

The Witcher 3: Wild Hunt

“Ben ağlamıyorum! Sadece gözüme bir şey kaçtı” ödülü

Life Is Strange

To the Moon

This War of Mine

Undertale

The Walking Dead

“Çiftlik hayvanlarının en iyi kullanımı” ödülü

ARK: Survival Evolved

Blood and Bacon

Farming Simulator 17

Goat Simulator

Stardew Valley

[Topluluk] “Boom, boom!” ödülü

BroForce

Doom

Just Cause 3

Keep Talking and Nobody Explodes

Kerbal Space Program

[Topluluk] “Aşk/Nefret ilişkisi” ödülü

Dark Souls 3

Darkest Dungeon

Dota 2

Geometry Dash

Super Meat Boy

[Topluluk] “Arkana yaslan ve rahatla” ödülü

Abzû

Cities Skylines

Euro Truck Simulator 2

Mini Metro

Viridi

[Topluluk] “Arkadaşlarla daha iyi” ödülü