Valve, Steam Awards’a Aday Olan Oyunları Açıkladı

Steam’in geçen ay düzenlediği sonbahar indirimleri etkinliğinde Valve bir de oluşturduğu ödül programı ile karşımıza çıkmıştı.
Valve, Steam üzerinde belirlenen 7 kategoride oyuncuların istedikleri oyunları aday göstermesini istedi. Kategoriler arasında yer alan 8. kategori ise Her Şeyi Düşünmedik kategorisi yer aldı. Oyuncular burada hem kategori hem de bu kategoriye aday oyunları belirledi. Yapılan açıklamada toplamda 15 milyon adet oyun aday gösterildi. Kategorilerde en çok aday gösterilen oyunlar belirlenerek ödül için yarışacak olan oyunlar seçildi. İşte o oyunlar. Oylama 22 Aralık tarihinde başlayacak.
“Kucaklanmaya en çok ihtiyaç duyan kötü karakter” ödülü
- Borderlands 2
- Dead by Daylight
- Far Cry 3
- Far Cry 4
- Portal 2
“Bence bu oyun, ödül almadan önce de çok havalı” ödülü
- Euro Truck Simulator 2
- Paladins
- Starbound
- Stardew Valley
- Unturned
“Zaman Testi” ödülü
- Age of Empires 2 HD
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Sid Meier’s Civilization 5
- Team Fortress 2
- Terraria
“Sadece 5 dakika daha fazla” ödülü
- Counter-Strike: Global Offensive
- Rocket League
- Sid Meier’s Civilization 6
- Fallout 4
- Terraria
“Vaaaaaay, dostum!” ödülü
- Bioshock Infinite
- Doom
- Grand Theft Auto 5
- Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
- The Witcher 3: Wild Hunt
“Bir oyun ödülü içerisinde oyun” ödülü
- Garry’s Mod
- Grand Theft Auto 5
- The Stanley Parable
- Tabletop Simulator
- The Witcher 3: Wild Hunt
“Ben ağlamıyorum! Sadece gözüme bir şey kaçtı” ödülü
- Life Is Strange
- To the Moon
- This War of Mine
- Undertale
- The Walking Dead
“Çiftlik hayvanlarının en iyi kullanımı” ödülü
- ARK: Survival Evolved
- Blood and Bacon
- Farming Simulator 17
- Goat Simulator
- Stardew Valley
[Topluluk] “Boom, boom!” ödülü
- BroForce
- Doom
- Just Cause 3
- Keep Talking and Nobody Explodes
- Kerbal Space Program
[Topluluk] “Aşk/Nefret ilişkisi” ödülü
- Dark Souls 3
- Darkest Dungeon
- Dota 2
- Geometry Dash
- Super Meat Boy
[Topluluk] “Arkana yaslan ve rahatla” ödülü
- Abzû
- Cities Skylines
- Euro Truck Simulator 2
- Mini Metro
- Viridi
[Topluluk] “Arkadaşlarla daha iyi” ödülü
- Don’t Starve Together
- Gang Beasts
- Golf With Your Friends
- Left 4 Dead 2
- Magicka
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