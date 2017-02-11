Valve Sanal Gerçeklik Platformuna Üç Büyük Oyun Çıkaracak

Valve Sanal Gerçeklik Platformuna Üç Büyük Oyun Çıkaracak

11 Şubat, 2017 Sanal Gerçeklik 0 yorumlar

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HTC ile beraber Vive sanal gerçeklik başlığının geliştiricisi olan Valve sanal gerçeklik platformuna üç tane büyük oyun geliştiriyor.

Valve’in kurucusu ve başkanı Gabe Newell’ın yaptığı açıklamaya göre bu oyunlar Vive’ın mini oyun serisi The Lab gibi deneysel değil AAA oyunlar olacak. Newell ayrıca sanal gerçeklik başlığının başarısız olduğunu düşündüğünü ancak önümüzdeki iki yıl içerisinde donanım kalitesi konusunda büyük bir adım atacaklarını belirtti.

Oyunların hepsi şu anda Dota 2’de de kullanılan şirketin kendi oyun motoru Source 2 motoru ve Unity motoru ile geliştirilecek. Vive’ın demo içerikleri de Unity motoru ile geliştirilmişti. Şirket oyun motorunu bir adım daha ileri götürmek ve teknik kapasitesini arttırmak istiyor.

Newell 2013 yılında Half-Life 2 ve Team Fortress 2’yi Oculus Rift platformuna port ettiklerini ancak bu oyunların her ne kadar geliştiriciler için önemli bir adım olsa da oynamasının pek de zevkli olmadığını da belirtti. Kimsenin sadece film izlemek için sanal gerçeklik başlığı almadığını belirten Newell milyonlarca insanın heyecanını arttıracak içeriklerin çıkması gerektiğini açıkladı.

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