CS:GO’nun efsane haritası Dust 2, profesyonel turnuvalardaki maç havuzundan kaldırıldı ve yerine Anubis haritası getirildi.

Today we're adding Anubis to the Active Duty map pool. Dust2 has been removed. We're also making adjustments to the M4A1-S and the AWP: https://t.co/SDjg8uaXs2 pic.twitter.com/1h6YMkw0Mb

— CS:GO (@CSGO) November 18, 2022