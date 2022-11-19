CS:GO’nun efsane haritası Dust 2, profesyonel turnuvalardaki maç havuzundan kaldırıldı ve yerine Anubis haritası getirildi.

Today we're adding Anubis to the Active Duty map pool. Dust2 has been removed. We're also making adjustments to the M4A1-S and the AWP: https://t.co/SDjg8uaXs2 pic.twitter.com/1h6YMkw0Mb — CS:GO (@CSGO) November 18, 2022

Anubis’te gündelik, ölüm maçı ve rekabetçi oyun gibi modlar hâlâ mevcut. Ancak Dust 2 profesyonel turnuvalardan çıkarttı.

2020’deki ilk sürümünden sonra, topluluk yapımı Anubis haritası aktif harita havuzunda Dust 2’nin yerini alacak. Mısır temalı haritanın örümcek ağı benzeri tasarımı, haritanın iki aşamalı ortasına giden çok sayıda erişim noktası içeriyor. Harita daha önce hiçbir CS:GO turnuvasında kullanılmadı, ancak bu profesyonel oyuncuları ve dizilim ustalarını balıklama dalmaktan alıkoymayacak.

Dust 2 yaygın olarak gelmiş geçmiş en ikonik FPS haritalarından biri olarak kabul edilse de, CS:GO’nun profesyonel seviyesinde zorlu birkaç yıl geçirdi. Son söylentiler hem Dust 2’nin hem de Mirage’ın Source 2’ye geçildiğinde yeniden elden geçirileceğini belirtiyordu, ancak her iki şekilde de resmi bir onaylama yapılmadı.

Birkaç yıl önce elden geçirildikten sonra bile, harita profesyonel düzeyde çok fazla hareket görmedi, ancak yine de birçok sıradan oyuncunun favorisi olmaya devam ediyor.

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Haritalarda yapılan değişikliğin yanı sıra, bu güncelleme oyunun en popüler iki silahını da değiştiriyor. Hem M4A1-S hem de AWP’den çok fazla hasar alındı, bu da hem rekabetçi hem de sıradan sahneler üzerinde büyük etkilere sahip olacak.

AWP’den başlayarak, klasik keskin nişancı tüfeğinin şarjör kapasitesi 10 atıştan beş atışa düşürüldü. AWP’nin zayıf yeniden doldurma hızı nedeniyle Mirage mid veya Overpass long A gibi belirli açıları korumak daha zor olabilir. Çoğu insan bu değişiklikten hoşlanmayacak olsa da, silahın aşırı derecede güçlü hale gelmesi nedeniyle bunun uzun zamandır geleceğini görmemiz gerektiğine şüphe yok.

AWP’ye ek olarak, M4A1-S de inkar edilemez bir şekilde aşırı güçlüydü, bu nedenle Valve daha uzun menzillerde hasar çıkışını azaltmaya karar verdi. Bu azaltma, daha küçük şarjörle birlikte, sessiz CT’yi daha gizli, yakın mesafeden savaşan bir tüfek haline getiriyor. Yine de M4A4’e göre marjinal bir isabet üstünlüğüne sahip.

Efsanevi Dust 2 kesinlikle özlenecek, ancak daha önce de belirtildiği gibi, değişiklik daha iyisi için yapıldı. Valve’ın bu değişiklikleri hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin.