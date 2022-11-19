Yeni Intel ve AMD işlemcileri geldi ve her ikisi de yeni DDR5 bellek formatını destekliyor. Bununla birlikte, birçok kullanıcının kurulumlarında yükseltme yapmak için cebi hazırlaması doğaldır ve bellek yapılandırması bu sürecin en önemli noktalarından biridir.

Artan dijital bulut hizmetleri ile birlikte, neredeyse her zaman tarayıcılarda çalıştıkları için 8GB RAM çoğu güncel kullanım için önerilmez. En ekonomik seçenekler bile, diğer arka plan sistem işlemlerini saymazsak, birden fazla sekme açıkken 2 GB ile 3 GB arasında RAM kullanır.

Öyle ki, oyun oynama kapasitesine sahip bir bilgisayarın en az 16 GB’a ihtiyacı olduğu kesin, ancak 32 GB’lık kitleri piyasada bulmak giderek kolaylaşıyor. Bununla birlikte, birçok kullanıcı oyunlarda maksimum performans sağlamak için ekstra yatırıma değip değmeyeceği konusunda şüphe duyuyor.

16 GB oynamak için yeterli mi?

Cyberpunk 2077 ve Elden Ring gibi zorlu oyunların 12 GB bellek gereksinimi olsa da, 32 GB’ın nihai deneyimde fark yaratacağı çok az durum vardır. Yüksek yapılandırmalarda bile, 16GB bir performans sınırlayıcısı olmaya başlamadan önce CPU veya VRAM darboğazlarıyla karşılaşmak yaygındır.

Ancak, sistemdeki mevcut bellek miktarından daha fazla etkileyebilecek birkaç nokta vardır. Bugün satılan çoğu kit, çift kanal işlemlerinden yararlanmak için çiftler halinde modüllere sahiptir, ancak daha büyük taraklar da çift sıralıdır.

Çift Kanal, Çift Sıralamadan farklıdır

Çift kanallı bellek yapılandırmalarının kullanılması, aynı anda tahsis edilebilecek talimatların hacmini büyük ölçüde artırır. Öte yandan, çift sıralı olmak, tarağın her iki tarafında her biri için özel 64 bit veri yollarına sahip bellek yongalarına sahip olmak anlamına gelir.

Bu, bellek çubuklarının bant genişliğini artırır ve bellek serpiştirme teknolojisi sayesinde modern PC’lerde daha da büyük bir artış sağlar. Esasen, belleğin bir seviyesi bazı faaliyetlerle meşgulken, işlemci ikinci seviyede yeni talimatlar tahsis edebilir. Bu, bellek kitlerini her zaman çiftler veya hatta dörtlüler halinde, 16 GB (2×8 / 4×4) veya 32 GB (2×16 / 4×8) konfigürasyonlarında kullanmanın ana avantajıdır.

Güvenli oynamak için 32 GB

Performans testleri, 32 GB kitlerle FPS kazancının var olduğuna işaret ediyor, ancak ortalamada neredeyse fark edilmiyor, sadece bazı rekabetçi oyunlarda takılmaları azaltan bir fayda sağlıyor. Genel olarak, 16 GB genellikle harika bir performans sunar, ancak yalnızca oyunlar modern oyuncuları yaşamaz.

Daha fazla RAM takmanın avantajları, modern alışkanlıkların neredeyse her zaman aynı anda birden fazla görevi yerine getirmeyi, hatta oyun oynamayı içerdiğini düşündüğümüzde ortaya çıkmaya başlar. Birden fazla ekrana sahip kurulumlar, iş yerinde verimlilik artışı için giderek yaygınlaşıyor, ancak uzun oyun oturumlarında da zengin deneyimler sağlıyor.

Boş zaman çoklu görevdir

Sıradan oyunlar sırasında ikinci bir monitöre sahip olmak, örneğin, akış yoluyla sunulan neredeyse sonsuz dizi ve filmlerin gecikmesini ortadan kaldırmaya olanak tanır. Bu gibi durumlarda, 16GB sistem performansını etkilemeye başlar, çünkü akış hizmetlerinin büyüsünün bir parçası, içeriğin genellikle sayfa dosyalarında veya RAM’in kendisinde bulunan arabelleklere yüklenmesini ve depolanmasını içerir.

Çağrı yöneticileri, her zaman verimli olmayan entegre sesli sohbetlere güvenmeden, rekabetçi başlıklarda stratejileri koordine etmek için yaygındır. Bu amaçla en çok kullanılan uygulamalardan biri, hem web sürümünde hem de özel uygulamada genellikle oldukça bellek dostu olan Discord’dur.

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Belleğin hasarlı bölgelerini önleyen elektronik denetleyicilerle (ECC) bile, bellek kullanımı sistemde mevcut toplam miktara ne kadar yakınsa, kötü şöhretli mavi ekranların – veya Windows sürümünüze bağlı olarak yeşil ekranların – ortaya çıkma olasılığının o kadar yüksek olduğunu vurgulamak önemlidir.

32 GB RAM’e sahip olmamak, çoklu görev oturumları için mutlaka bir sorun olmayacaktır ve şüphesiz, takılma veya çökmelerden kaçınarak, nihai tüketim zirveleri için iyi bir bellek marjını garanti eder.

Oyuncular arasında çok yaygın olan bir başka uygulama da maçlarını özel oturumlarda sadece arkadaşlarına ya da Twitch, Facebook Gaming veya YouTube gibi platformlar aracılığıyla yayınlamaktır. Akış yazılımı çok fazla CPU video kaynağı tükettiğinden, aynı bilgisayardan oynatma ve akış ideal değildir.

Ancak, çoğu oyuncunun akış için özel bir kurulumu yoktur ve daha fazla bellek – artı çok sayıda iş parçacığı – bu durumlarda çok önemlidir. Yalnızca 16 GB RAM’e sahip makinelerin kullanılması, kullanıcıyı hem yayının hem de oyunun kararlı çalışmasını sağlamak için grafik ayarlarını düşürmeye zorlayacaktır.

Gelecek için yatırım

32GB RAM’e yatırım yapmanın belki de en büyük avantajı, sistemin uzun ömürlü olmasını sağlamaktır. Yeni DDR5 bellek hız ölçeklenebilirliği açısından iyi bir potansiyele sahip olsa da, mevcut 5.200 MT/s ve 5.600 MT/s modelleri zaten harika bir performans sunuyor.

Çoklu platform gerçekliğinde, yeni konsol nesli önümüzdeki yıllarda oyunların gelişimini yönlendirecek olan nesildir. Bu nedenle, yeni oyunların bugün mümkün olandan çok daha yüksek aktarım hızlarına sahip belleklerden etkili bir şekilde faydalanması zor olacaktır.

Dolayısıyla, 32 GB RAM takmak tek başına oyun performansı açısından çok fazla fark yaratmayacaktır. Bununla birlikte, DDR5 kitlerinin fiyatları piyasaya sürüldükleri 2021 yılına göre şimdiden düşmeye başladı ve daha fazla bellek, gelecekteki yükseltmelerin yalnızca grafik kartları veya işlemciler gibi daha kısa iyileştirme döngülerine sahip bileşenlere odaklanmasını sağlama potansiyeline sahip.