Conan Exiles, Xbox Game Pass’e geliyor!

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Xbox Game Pass, ülkemizde aylık 29,99 ile 45,99 TL arasında değişen ücretiyle kullanıcılara hizmet veren bir oyun abonelik servisi. Sistemin en temel hizmeti ise her ay verdiği oyunlar. Buna ek olarak, Xbox Game Pass; erken erişim, üyelere özel oyun içi kozmetikler gibi başka avantajlarda sunmakta. Hatta, rakibi PlayStation Plus’ın aksine, Xbox Game Pass PC, konsol ve bulut için çoklu platform desteği sağlıyor. Servis için bu aralara altın çağlarını yaşıyor desek abartmış olmayız. Zira, Game Pass Mayıs ayı için verdiği FIFA 21 ve Outlast 2 gibi kaliteli yapımlarla abonelerinin takdirini toplamıştı. Görünüşe göre, Xbox Game Pass’in ayağını gazdan çekmeye pek niyeti yok. Öyle ki, meşhur hayatta kalma (survival) oyunu Conan Exiles yakında Game Pass’teki yerini alacak. İşte oyunun geliştiricisinin yaptığı duyurunun detayları…

Conan Exiles yakında Xbox Game Pass’te

Xbox Game Pass abonelerinin hoşuna gidecek haber geçtiğimiz gün geldi. Oyunun geliştiricisi Funcom Games’in açıkladığına göre, Conan Exiles, Microsoft’un popüler oyun abonelik servisi Xbox Game Pass’teki yerini yakında alıyor. 2018 yılında full sürüm olarak Xbox kullanıcılarının beğenisine sunulan yapımı Game Pass aboneleri ücretsiz olarak indirebilecek.

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Oyunun ne zaman Xbox Game Pass’e geleceği ise henüz belli değil. Ancak, oyunun geliştiricisinin haberi duyurduğu tweet’te “yakında” ifadesin kullandığını belirtelim. Bunun yanında, Conan Exiles’ın 27 Mayıs tarihinde Isle Of Path adlı büyük expansion pakedini alacağını da unutmamak lazım. Bu iki bilgiyi bir araya koyunca, Conan Exiles’ın Xbox Game Pass Haziran oyunları listesinde yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

Ayrıca, oyunun Game Pass’te hem PC hem de konsol kullanıcıları için yer alacağının müjdesini de verelim. Her ne kadar genelde PC kullanıcıları tarafından oynansa da, yapım konsollar da da büyük ilgi görüyor. Geçmişte PlayStation Plus servisinde de sunulan oyun, PlayStation kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmişti. Bundan dolayı, eğer bilgisayar oyuncu değilseniz bile, MMO oyunu olduğunu görüp es geçmemenizi öneririz. Conan Exiles, konsolda da gayet keyifli.

Conan Exiles nasıl bir oyun?

Funcom Games tarafından geliştirilen Conan Exiles, meşhur Conan The Barbarian’ın evreninde geçiyor. Yani, oyunumuz tarih öncesi çağları konu almakta. Tür olarak ise oyunun MMO/açık dünya/hayatta kalma gibi oyun türlerinden elementler taşıdığını söylemek mümkün. Başka bir deyişle; ARK ve Valheim gibi oyunlara bir hayli benzediğini söyleyebiliriz.

Hikayemiz kendimizin özelleştirerek yarattığı karakterin Conan tarafından kurtarılmasıyla başlıyor. Bu kurtarma işleminin nedeni ise oyuna başlarken karakterimizin suçlu olması. Hatta, idam veya güneşin altında susuz bırakılma gibi ciddi cezalara çarptırılmış durumdalar. Amacımız ise Conan’la birlikte The Exiled Lands ismindeki çetin çölü aşmak. Oyunun sadece bu çöl biyomundan oluşmadığını da belirtelim. “Frozen North”, “Star Metal” “Volkanlı Bölge” gibi başka alanlar da oyunda mevcut.

Karakter yaratma

Oyunun belki de en keyifli yönlerinden biri kendi yaratabildiğimiz karakter. Çeşitli fiziksel özellikler, ses , görünüş vb. birçok özelleştirme seçeneğine sahibiz. Buna ek olarak, “Cimmerian”, “Stygian”, “Hyborian”, “Nordhammer” ve daha birçok ırk arasından ırkımızı seçmemiz de mümkün. Ayrıca, yine karakterimizin özelleştirebileceğimiz diğer bir yanı ise inandığı din. Tabi oyunumuz tarih öncesinde geçtiği için buradaki dinler çok tanrılı tarih öncesi inanışları. Oyunda din seçiminin önemli olduğunu a belirtelim. Ancak bu ilk seçtiğiniz inanışla oyun sonuna kadar girmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Oyun ilerledikçe çeşitli NPC’lerden yeni inanışlar edinebilirsiniz.

Mekanik ve dinamikler

Öncelikle, oyunun PVP veya PVE şeklinde oynanabildiğini söyleyelim. Hangi oynanışı tercih ediyorsanız o tarz bir sunucuya dahil olabilirsiniz. Mekaniklere gelirsek de, oyunda açlık ve susuzluk olduğunu söylememiz lazım. Karakterinizin açlık ve susuzluğunu yönetmeniz gerekiyor. Hatta, bu oyunun açılışında ilk karşılaştığınız mekanik. Tabi, çoğu hayatta kalma oyunundan alışık olduğumuz gibi Conan Exiles da materyal ve kaynak toplama mekanikleri içeriyor. Bu materyalleri silah yapma, ev ve barınak inşa etme, karnınızı doyurma, kıyafet yapma vb. çeşitli craft işlemlerinde kullanıyorsunuz. Yani, hazır ev inşa etme demişken, oyunda inşa etmenin de önemli bir yer kapladığını söyleyelim. Bu mekanikler kulağınıza hoş geldiyse ve Valheim, Ark gibi oyunları seviyorsanız; Conan Exiles’ı denemenizi kesinlikle öneriyoruz. Oyunun oynanış trailer’ı ile sizi başbaşa bırakalım:

Conan Exiles sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Quad Core i5-2300 or AMD FX-6300

Intel Quad Core i5-2300 or AMD FX-6300 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) or AMD Radeon HD 7770 (1GB)

Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) or AMD Radeon HD 7770 (1GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 69 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Quad Core i7 3770K or AMD Ryzen 5 1600X

Intel Quad Core i7 3770K or AMD Ryzen 5 1600X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 780 Ti/970 (High settings) and 1070 (Ultra settings) or AMD R9 290/AMD RX480 (High settings)

nVidia GeForce GTX 780 Ti/970 (High settings) and 1070 (Ultra settings) or AMD R9 290/AMD RX480 (High settings) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 69 GB kullanılabilir alan

Kaynak: GameRant