vivo, bu seneki V serisinin yeni üyesi V25 5G’yi tanıttı. Biz de sizlere hem Türkiye lansmanında hem de kutu açılış videosunda V25 5G’yi kısaca anlatmıştık. Şimdi ise vivo V25 5G’yi derinlemesine bu videoda inceliyoruz.

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vivo V25 5G’nin tasarım detaylarına bakacak olursak ilk dikkat çeken nokta V23 5G’den miras kalan arka taraftaki Renk Değiştiren Florit Cam. Bu sayede güneş ışığını gören telefon altın sarısı renklerden kırmızı altın rengine bürünüyor. 159.2 x 74.2 x 7.8 mm boyutuna sahip olan telefon 186 gram ağırlığında. Elmas Siyahı ve Gündoğumu Işıltısı olarak iki farklı renkle satın alınabilen V25 5G, vivo mühendisleri tarafından 42.000 kez düşürme ve, 6000 kez usb bağlantı noktası testine tabi tutulmuş. Ayrıca -20°C – 50°C ekstrem çalışma ortamı sıcaklığı ve -40°C – 75°C depolama sıcaklığı testlerinden de başarı ile geçmiş. Dayanıklı kasası da IP54 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına da sahip.

6.44 inç E3 AMOLED ekrana sahip olan vivo V25, 1080 x 2404 FHD+ çözünürlük sunabiliyor. Ayrıca 409 PPI piksel yoğunluğu ile keskin görüntüler verebiliyor. 90Hz ekran yenilemenin yanında 180Hz dokunma örnekleme ile hızlı bir ekran deneyimi sunuyor. 1300 nit yüksek parlaklık seviyesine çıkan ekranı ile güneş altında bile rahat görünen ekran %100 olarak DCI-P3 renk gamını da destekliyor. HDR10+ Sertifikası, Netflix HDR sertifikası, SGS Eye Care Ekran sertifikası sayesinde amiral gemisi seviyesinde ekran özelliklerine sahip olan vivo V25 5G, %84.7 ekran gövde oranına sahip.

Yeni nesil akıllı telefonun kalbine ise MediaTek Dimensity 900 5G (6nm) işlemcisi bulunuyor. Verimli işlemciye Mali-G68 MC4 grafik birimi eşlik ediyor. Bu işlemciyle beraber 4K HDR video motoru, MediaTek MiraVision HDR Video ve MediaTek HyperEngine 3.0 özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 8GB RAM 256GB depolamaya sahip vivo V25 5G, +8GB Genişletilmiş RAM özelliğine sahip. LDDR4X + UFS 3.1 kombinasyonu ile hızlı ve sorunsuz bir kullanım deneyimi sunan telefon kutudan Android 12 ve FunTouchOS 12 ile çıksa da Android 13 ve FunTouchOS 13 ile en güncel yazılımı kullanabiliyorsunuz. Birçok farklı özelleştirmesi sayesinde kullanıcısına daha kişisel bir deneyim sunuyor. Güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafikli oyunları da rahat şekilde oynatırken Sıvı Soğutma Sistemi sayesinde ısınmanın da önüne geçiyor.

vivo v25 5G arka tarafta üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana kamerasında 64 MP f/1.8 OIS ve EIS destekli bir kamera bulunuyor. İkinci kamerası ise 8 MP, f/2.2, 120˚ ultra geniş açı kamerası bulunurken, üçüncü kamerası ise 2 MP, f/2.4 bir makro kamerası. Bu kameralar ile 4K 30 fps ya da 1080p 60fps video çekilebiliyor. V Serisinde bir ilk olarak Vlog Filmi modunu da kullanabilirken gece portesi ile beraber net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön Kameraya baktığımızda ise 50 MP, f/2.0 bir kamera bulunuyor. Bu kameranın kendine özel noktası ise otomatik odaklama ve göz üzerinden otomatik odaklama yapabilmesi. Ön kamerada da 4K 30fps ya da 1080p 60 fps video çekimi yapabiliyorsunuz.

Mono hoparlörden ses çıkışı sağlayan telefonda stereo hoparlör eksikliği hissedilse de ses çıkışı olarak kuvvetli bir telefon olduğunu kullanıcısına yansıtıyor. Kutu içerisinden kablolu kulaklık ve kulaklık dönüştürücü de çıkıyor.

İşin batarya tarafında ise vivo V25 5G, 4500 mAh bataryaya sahip. Gün boyu rahat bir kullanım süresi sunan telefon 44W Flaş Şarj ile 1 saat sürede %100 dolum sağlayabiliyor. 24 Açıdan Güvenlik Koruması, altı bileşeni (telefon, pil, şarj çipi, bağlantı noktası, kablo ve adaptör) dört farklı açıdan (elektrik akımı, voltaj, sıcaklık ve ek koruma) koruyan kapsamlı bir şarj koruması geliştirmiş.

Ağ bağlantıları kısmında ise WiFi 5 ve Bluetooth 5.2’ye sahipken işlemcisi sayesinde 5G şebeke bağlantısıyla da yüksek veri bağlantısını destekliyor. NFC ile birlikte mobil ödemelerini de yapabilen vivo v25 5G’yi sizler nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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