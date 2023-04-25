Xiaomi bir süredir üst segmente oynuyor. Gerek Xiaomi 13 serisi gerek Xiaomi 12T serisi büyük ses getirdi. Ancak Çinli şirket giriş ve orta segmentleri de bırakmış değil. Redmi Note 12 serisini dünyada yakın zamanda satışa sunan Xiaomi şimdi de Redmi 12 üzerinde çalışıyor. Detaylara göz atalım.

Redmi serisi genel olarak giriş segmentine hitap eden bir seri. Redmi Note serisi ise daha çok orta segmente hitap ediyor. Bundan mütevellit Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı yeni modelin giriş segmentine konumlandırılacağını söylemek çok yanlış olmaz.

Redmi 12 geldiğimiz noktada bugün IMEI veri tabanında görüldü. 23053RN02L model numarası ile IMEI veri tabanında tespit edilen giriş seviyesi akıllı telefon 23053RN02Y model numarası ile FCC’de de görüldü.

IMEI veri tabanından akıllı telefon ile ilgili herhangi bir bilgi edinemedik. Ancak FCC sertifikasında Redmi 12’nin batarya özellikleri açığa çıktı. FCC listesine göre giriş seviyesi akıllı telefon olan Redmi 12, 33W kablolu şarj hızına sahip olacak. Bu bataryanın büyüklüğü hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak önceki nesillerde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya olduğunu düşünecek olursak Redmi 12’de de en az 5000 mAh büyüklükte bir batarya olacağını söyleyebiliriz.

Giriş seviyesi akıllı telefon kutudan Android 12 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Gönül isterdi ki cihaz kutudan Android 13 ile çıksın ancak Xiaomi böyle düşünmemiş.

Xiaomi giriş seviyesinde ataklarına devam ediyor. Bakalım Oppo, Vivo, Realme gibi giriş segmentte akıllı telefonlar satan firmalar buna nasıl cevap verecek?