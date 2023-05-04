Akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyor. Fiyatların da bu büyümeyle birlikte artması, kullanıcıları bütçe konusunda zor durumda bırakıyor. Bu bağlamda birçok akıllı telefon üreticisi giriş segment akıllı telefonlar üreterek düşük bütçeli müşterileri yanına çekmeye çalışıyor. Bu markalardan birisi de Realme. Geldiğimiz noktada bugün Realme, uygun fiyatlı Realme C53 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon SIRIM sertifikası alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

Bundan kısa bir süre önce Realme C53 NBTC sertifikası alırken görüntülenmişti. NBTC sertifikası almasından mütevellit cihazın yakın zamanda piyasaya sürüleceğini tahmin etmiştik. Bugün SIRIM sertifikasının da alınmasının üzerine bu tezimiz güçlenmiş oldu. SIRIM sertifikasına baktığımızda ise akıllı telefonun RMX3760 kod adını taşıdığını görüyoruz. Bu sayede Realme C53’ün kod adı tekrardan onaylanmış oldu. Ne yazık ki SIRIM sertifikası akıllı telefon hakkında hiçbir bilgi sunmuyor.

Bir süredir Realme’nin Realme Narzo N53 üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Narzo serisi Hindistan pazarında satılıyor. Ancak burada şöyle can alıcı bir nokta var. Hindistan’da Narzo N55 ismiyle satışa çıkan akıllı telefon küresel pazarda Realme C55 ismiyle piyasaya sürülmüştü. Bu bağlamda Realme Narzo N53 ise Realme C53’ün aynı akıllı telefonlar olacağını söyleyebiliriz.

Narzo N53’ün depolama seçenekleri hakkında bilgimiz var. Önceki sızıntılara göre Narzo N53 iki farklı depolama seçeneği ile birlikte gelecek: 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama.

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Realme giriş segmentte atılımlarına devam ediyor. Bakalım Vivo, Oppo, Xiaomi gibi rakipleri bu durum karşısında ne yapacak.