Yakında çıkacak olan OPPO A58 5G’nin teknik özellikleri ve görselleri 91mobiles tarafından sızdırıldı.

Sızıntıya göre Oppo A58 5G, HD+ çözünürlükte 90hz ekran tazeleme oranı sunan 6.56 inçlik IPS LCD bir panele ev sahipliği yapacak.

Cihaz MediaTek Dimensity 700 yonga setine sahip olacak. MediaTek Dimensity 700 yonga setine ise 8 GB’a kadar LPDDR4x ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama eşlik edecek. Cihaz, 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB olmak üzere üç farklı varyasyona sahip olacak.

Pil tarafında ise Oppo A58 5G, 33W hızlı şarjı destekleyen 3.880 mAh bataryaya sahip olacak.

Arkadaki ikili kamera dizilimine geldiğimizde ise cihaz 108 MP çözünürlükte Samsung bir sensöre sahip olacak. Bu sensöre ise 50 MP çözünürlükte ikincil bir kamera eşlik edecek. Ön kameraya değinecek olursak cihaz 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapacak.

Oppo A58 5G üç farklı renge sahip olacak:

Sakin Deniz Mavisi

Esinti Moru

Yıldızlı Gökyüzü Siyahı

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