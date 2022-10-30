Her ne kadar A serisi denildiğinde akıllara Samsung gelse de, Çinli teknoloji devi OPPO, aynı ismi taşıyan serisini güçlendirmeye ve popülerleştirmeye devam ediyor. Serinin yakında yeni üyesi olacağını düşündüğümüz OPPO A98, teknoloji piyasasında büyük yankı uyandıracak. Orta sınıf için oldukça iyi bir tasarıma ve teknik özelliklere sahip olması beklenen cihazın bazı özellikleri sızdırıldı.

İçindekiler OPPO A98 Cihazının Muhtemel Özellikleri

OPPO A98 Cihazının Muhtemel Özellikleri

OPPO, Çin pazarı için en güçlü A serisi telefonu üzerinde çalışıyor. Bu haftanın başlarında, Digital Chat Station adlı teknoloji yazarı bir Weibo gönderisi aracılığıyla telefon hakkındaki ayrıntıları takipçilerine sundu. Ünlü yazar yeni bir A serisi OPPO telefonun kavisli kenarlara sahip kamera delikli bir ekran ile geleceğini söyledi. Öte yandan yeni cihazın serideki en yüksek çözünürlüklü kamerayı taşıyan ve yine serideki en hızlı şarj desteğini veren telefon olacağı iddia edildi. Başka bir Weibo gönderisinde, DCS aynı cihazla ilgili bazı bilgileri daha sızdırdı. Sızıntılar gündeme düştüğünden beri bu yeni OPPO telefonun, OPPO A98 olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yazarın paylaştığı yeni bilgiler, OPPO A98’in ev sahipliği yaptığı ekranın 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olacağını gösteriyor. Önceki raporlara göre de ekran 2160Hz’e kadar PWM karartma sunacak. Telefon, yaklaşık 3,3 mm kalınlıkta olacak. Aynı zamanda yüksek bir ekran-gövde oranı sunacak. Performans tarafında bizi tatmin edici değerler karşılıyor. SM7325 parça numaralı Qualcomm çipi, OPPO A98 isimli cihaza güç verecek. Ön görülen çip ise, Snapdragon 778G. Sızıntılar A98’in RAM ve depolama sürümleri hakkında bilgi vermese de cihazın 4 veya 6 GB değerinde bir RAM ile gelmesi muhtemel.

Cihaz arka tarafta 108 megapiksel kamera ile donatılmış olarak gelecek. Şuana kadar telefon hakkında yapılan haberler, cihazdaki yardımcı ve selfie kameraları hakkında bir bilgi vermedi. 67W hızlı şarjı destekleyecek olan canavar, 5.000mAh bataryaya sahip olacak. DCS ayrıca OPPO’nun yakında Çin ve uluslararası pazarlarda yeni orta sınıf telefonlar çıkaracağını söyledi. Ancak, bu cihazların isimleri veya özellikleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Yazar, Çinli üreticinin Reno 9 serisini Kasım ayında Çin’de piyasaya sürmesi beklediğini söyledi. Şirketin Aralık ayında ise Find N2 ve Find N Flip cihazlarını duyurması bekleniyor. Tüm bunları gözden geçirecek olursak OPPO A98 2023’ün başlarında raflardaki yerini alabilir.

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