Uygun fiyatlı OPPO A16s tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

OPPO’nun yeni NFC destekli ve uygun fiyatlı modeli OPPO A16s tanıtıldı. İşte OPPO A16s’in tüm özellikleri ve fiyatı.

OPPO yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli OPPO A16s‘i tanıttı. Ülkemizde üretimine başlanılan OPPO A15s modelini fiyatı ve özellik olarak takip eden OPPO A16s, tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Gelin OPPO’nun yeni uygun fiyatlı modeli A16s’e yakından bakalım.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi, 100W’lık kablosuz hızlı şarj ünitesini tanıttı!

OPPO A16s’in tüm özellikleri!

OPPO’nun yeni uygun fiyatlı modeli OPPO A16s‘e ilk baktığımız zaman cihazın ön tarafında 6.52 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran yer aldığını görüyoruz. Bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunan OPPO A16s, 720×1600 piksel HD+ görüntü kalitesi ve 20:9 en boy oranı sunuyor.

Yine ön ksımında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan OPPO A16s, arka tarafında 13MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera taşıyor. Aynı zamanda cihaz 2MP‘lik bir makro lensi ve 2MP‘lik bir derinlik sensörünü de üzerinde taşıyor.

Performansını MediaTek Helio G35 yonga setinden alan OPPO A16s, 4GB RAM bellek ile performansını destekliyor. 64GB‘lik bir dahili depolamaya sahip olan cihaz, 256GB’a kadar microSD kart desteği sunuyor. Elektriksel gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan A16s, yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile gelen A16s, NFC, 4G LTE ve çift SIM gibi ek özellikler de sunuyor.

OPPO A16s’in fiyatı!

Tüm bu özellikleri ile uygun fiyatlı olarak çıkış yapan OPPO A16s, şu anda tam 175 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu da cihazın ülkemizde yaklaşık 1490 TL seviyelerinde olacağını gösteriyor. Ancak tabi bu fiyata vergiler dahil değil.

Bakalım OPPO A16s ülkemizde ne zaman satışa sunulacak. Sizce OPPO A16s’de A15s gibi Türkiye’de üretilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Oppo A16s teknik özellikleri!