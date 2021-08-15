Akıllı Telefonlar
Xiaomi, 100W’lık kablosuz hızlı şarj ünitesini tanıttı!
Xiaomi, 100W hızlı şarj sunan yeni kablosuz hızlı şarj standını tanıttı. İşte Xiaomi’nin yeni kablosuz şarj standı Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand!
Xiaomi yeni kablosuz şarj standı Mi 100W Wireless Charging Stand‘i tanıttı. Kabloya gerek duymadan 100W hızlı şarj sunan bu ünite, şimdiden Xiaomi kullanıcılarının dikkatini çekti bile. Gelin Xiaomi’nin yeni kablosuz şarj ünitesine yakından bakalım.
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Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand!
Günümüzde akıllı telefonların içine sığdırılan devasa bataryalar, artık cihazların isteğini karşılamıyor. Dolayısıyla daha büyük bataryalara yönelen şirketler, burada şarj süresinin uzaması gibi bir sorunla karşılaşıyorlar. Tam da bu anda hızlı şarj teknolojisine ihtiyaç duyan akıllı telefon üreticileri, artık hemen hemen tüm modellerinde hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak popüler olarak 33W, 67W kablolu hızlı şarj değerlerini görüyoruz.
Xiaomi tüm bu cihazların daha hızlı şarj olabilmesi için yeni Mi 100W Wireless Charging Stand modelini tanıttı. Daha öncesinde Mi 80W Wireless Charging Stand modelini piyasaya süren Xiaomi, şimdi Mi 100W Wireless Charging Stand modeli ile karşımıza çıktı. Günümüzde birçok marka kablolu adaptörler ile 67W’a kadar hızlı şarj desteği sunarken, Xiaomi kablosuz bir stant üzerinden 100W hızlı şarj imkanı sunan bir model ile karşımıza çıkıyor.
Öte yandan tasarım tarafında Mi 80W Wireless Charging Stand ile benzer görünen Mi 100W Wireless Charging Stand, telefonları hem dikey hem yatay olarak şarj edebiliyor. Altın görünümlü bir alt ayak kullanan Xiaomi, Qi dahil birçok kablosuz şarj teknolojisine sahip. Ek olarak Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, yabancı cisim algılama ve elektrostatik koruma gibi birçok güvenlik sistemini de içerisinde barındırıyor.
Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand fiyatı!
İlk olarak Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand, şu anda 92 Dolar fiyat etiketine sahip. Fiyatının her ne kadar tuzlu olduğunu düşünsek de, 100W hızlı şarj imkanını kablosuz bir stant üzerinden sunan cihaz, bu fiyata oldukça fazla alıcı bulacaktır. Ayrıca bu 100W’lık standdan hakkıyla yararlanacak Xiaomi modelleri ise Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix 4 olarak biliniyor.
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Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı OPPO A16s tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!
OPPO’nun yeni NFC destekli ve uygun fiyatlı modeli OPPO A16s tanıtıldı. İşte OPPO A16s’in tüm özellikleri ve fiyatı.
OPPO yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli OPPO A16s‘i tanıttı. Ülkemizde üretimine başlanılan OPPO A15s modelini fiyatı ve özellik olarak takip eden OPPO A16s, tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Gelin OPPO’nun yeni uygun fiyatlı modeli A16s’e yakından bakalım.
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İçindekiler
OPPO A16s’in tüm özellikleri!
OPPO’nun yeni uygun fiyatlı modeli OPPO A16s‘e ilk baktığımız zaman cihazın ön tarafında 6.52 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran yer aldığını görüyoruz. Bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunan OPPO A16s, 720×1600 piksel HD+ görüntü kalitesi ve 20:9 en boy oranı sunuyor.
Yine ön ksımında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan OPPO A16s, arka tarafında 13MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera taşıyor. Aynı zamanda cihaz 2MP‘lik bir makro lensi ve 2MP‘lik bir derinlik sensörünü de üzerinde taşıyor.
Performansını MediaTek Helio G35 yonga setinden alan OPPO A16s, 4GB RAM bellek ile performansını destekliyor. 64GB‘lik bir dahili depolamaya sahip olan cihaz, 256GB’a kadar microSD kart desteği sunuyor. Elektriksel gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan A16s, yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile gelen A16s, NFC, 4G LTE ve çift SIM gibi ek özellikler de sunuyor.
OPPO A16s’in fiyatı!
Tüm bu özellikleri ile uygun fiyatlı olarak çıkış yapan OPPO A16s, şu anda tam 175 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu da cihazın ülkemizde yaklaşık 1490 TL seviyelerinde olacağını gösteriyor. Ancak tabi bu fiyata vergiler dahil değil.
Bakalım OPPO A16s ülkemizde ne zaman satışa sunulacak. Sizce OPPO A16s’de A15s gibi Türkiye’de üretilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Oppo A16s teknik özellikleri!
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- Ekran: 6.52 inç, HD+ (720×1600), 60Hz yenileme hızı
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP + 2MP + 2MP
- Batarya: 5000mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
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Akıllı Telefonlar
ORTA-ÜST SEVİYENİN KRALI KİM? | Samsung Galaxy A52 vs Xioami Mi 11 Lite
Bu videomuzda orta üst segmentin aslında en kıyasıya rekabet içerisinde olan modelleri Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite’ı karşılaştırıyoruz. Kendi fikirlerimizle beraber hangisinin daha alınabilir olduğunu konuşuyoruz.
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TASARIM
Tasarım detaylarına girdiğimizde hafiflik, incelik ve kalite algısının daha yüksek olduğu Mi 11 Lite, rakibi Galaxy A52’nin önüne geçiyor. Arka kapağının buzlu cam şeklinde olması daha premium bir hissiyat oluştururken, ağır telefon kullanmak istemeyenler için biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A52 ise Galaxy S21 serisine benzer bir deri görünmlü arka kapak tasarımı ile kamera çerçevesini gizlemiş biçimde bizleri karşılıyor. Ek olarak sunduğu IP67 sertifkasıyla bilikte suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan model bu konuda Mi 11 Lite’ın önüne geçiyor.
EKRAN
Bu konuda Xiaomi Mi 11 Lite sunduğu özellikler ile bir adım öne geçiyor. 1.07 milyar renk gösterebilmesi 10 bit ekran derinliği sunabilmesi gibi ekstra özellikler Galaxy A52’de bulunmuyor. İki telefonun ekranının 90Hz ekran tazeleme sunması akıcı bir deneyim sunarken Mİ 11 Lite, Galaxy A52’ye göre daha ince çerçevelere sahip olmasıyla daha iyi kontrol edilebilir durumda. Samsung kendisi bir panel üretici olmasına rağmen Mi 11 Lite sunduğu diğer ekstra donanımlarla ekran tarafının galibi oluyor.
PERFORMANS
Mi 11 Lite içerisinde Snaprdagon 732G işlemcisi, Galaxy A52 ise Snapdragon 720G işlemcisini barındırıyor. Günlük kullanımda ve oyunlarda neredeyse aynı şekilde performasn gösteren bu işlemciler sentetik terstlerde de aralarında 5-10 puanlık bir fark oluşturuyor. RAM VE ROM tarafında da 8/128 lik modelleri bulanbilen telefonlardan isterseniz Mi 11 Lite’ı 6/128 olarak da satın alabiliyorsunuz. Ancak yazılım tarafında Samsung OneUI 3 ile Xiaomi’nin MIUI arayüzünden daha stabil olması sebebiyle artı puan almayı başarıyor.
KAMERA
Kamera tarafında ise iki modelde orta-üst segmentte en başarılı modellerden. Mi 11 Lite 6 katmanlı lense sahip olması sebebiyle ışığı daha iyi alabiliyor ve daha doğru renkler sunmasına yardımcı olabiliyorken Galaxy A52 ise bu segmentte OIS bulunmasıyla dikkat çekiyor. Mi 11 Lite’da OIS bulunmaması video ve fotoğraf çekimlerine de yansıyor. Titreşimsiz ve sallantısız video sunabilmesiyle Galaxy A52 kamera tarafında öne geçiyor. Ek olarak kamera yazılımının da Galaxy A52’de daha iyi olması sunulan fotoğraflarında daha iyi çıkmasını sağlıyor.
BATARYA
Mi 11 Lite, hem çok hafif hem de ince bir telefon olmasına karşın 4250 mAh büyüklüğünde bir batarya sunabiliyor. Galaxy A52 ise 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Ancak aralarındaki fark şu ki Mi 11 lite kutu içerisinden 33W hızlı şarj aleti sunabiliyor. Galaxy A52 ise 25W hızlı şarj desteği olmasına rağmen kutudan 15W hızlı şarj aletiyle geliyor. Haliyle daha yavaş şarj oluyor. Gün içersinde strandart kullanımda ikisi de neredeyse aynı şekilde pil tüketimine sahipken fizikende büyük bir bataryaya sahip olan Galaxy A52 bir adım öne çıkabiliyor. Ancak iki telefonun da size 1 günü çok rahat bir şekilde çıkarabileceğini söyleyebiliriz.
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