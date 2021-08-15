Xiaomi, 100W’lık kablosuz hızlı şarj ünitesini tanıttı!

Xiaomi, 100W hızlı şarj sunan yeni kablosuz hızlı şarj standını tanıttı. İşte Xiaomi’nin yeni kablosuz şarj standı Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand!

Xiaomi yeni kablosuz şarj standı Mi 100W Wireless Charging Stand‘i tanıttı. Kabloya gerek duymadan 100W hızlı şarj sunan bu ünite, şimdiden Xiaomi kullanıcılarının dikkatini çekti bile. Gelin Xiaomi’nin yeni kablosuz şarj ünitesine yakından bakalım.

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Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand!

Günümüzde akıllı telefonların içine sığdırılan devasa bataryalar, artık cihazların isteğini karşılamıyor. Dolayısıyla daha büyük bataryalara yönelen şirketler, burada şarj süresinin uzaması gibi bir sorunla karşılaşıyorlar. Tam da bu anda hızlı şarj teknolojisine ihtiyaç duyan akıllı telefon üreticileri, artık hemen hemen tüm modellerinde hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak popüler olarak 33W, 67W kablolu hızlı şarj değerlerini görüyoruz.

Xiaomi tüm bu cihazların daha hızlı şarj olabilmesi için yeni Mi 100W Wireless Charging Stand modelini tanıttı. Daha öncesinde Mi 80W Wireless Charging Stand modelini piyasaya süren Xiaomi, şimdi Mi 100W Wireless Charging Stand modeli ile karşımıza çıktı. Günümüzde birçok marka kablolu adaptörler ile 67W’a kadar hızlı şarj desteği sunarken, Xiaomi kablosuz bir stant üzerinden 100W hızlı şarj imkanı sunan bir model ile karşımıza çıkıyor.

Öte yandan tasarım tarafında Mi 80W Wireless Charging Stand ile benzer görünen Mi 100W Wireless Charging Stand, telefonları hem dikey hem yatay olarak şarj edebiliyor. Altın görünümlü bir alt ayak kullanan Xiaomi, Qi dahil birçok kablosuz şarj teknolojisine sahip. Ek olarak Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand aşırı akım koruması, aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, aşırı sıcaklık koruması, yabancı cisim algılama ve elektrostatik koruma gibi birçok güvenlik sistemini de içerisinde barındırıyor.

Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand fiyatı!

İlk olarak Çin’de satışa sunulan Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand, şu anda 92 Dolar fiyat etiketine sahip. Fiyatının her ne kadar tuzlu olduğunu düşünsek de, 100W hızlı şarj imkanını kablosuz bir stant üzerinden sunan cihaz, bu fiyata oldukça fazla alıcı bulacaktır. Ayrıca bu 100W’lık standdan hakkıyla yararlanacak Xiaomi modelleri ise Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix 4 olarak biliniyor.