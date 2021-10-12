Alışveriş Önerileri
UYGUN FİYATLI OKUL ALIŞVERİŞİ!
Okullar açılmasıyla birlikte giyimden elektroniğe birçok ihtiyaç kapımızı çaldı. Mevsime yakışacak ceketlerden tutun, elektronikte ihtiyacınız duyacağınız her ürünü sizlerle paylaşıyoruz.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Yerli Elektrikli Otomobil Girişimi “GÜNSEL” İçin İş İlanları Yayınlandı
Hem stilinizi konuşturacağınız hem rahatlıkla kullanabileceğiniz indirimli sneaker modelleri için tıklayın.
Sonbaharın gelmesiyle beraber ceketler, trençkotlar dolaplardan inmeye başladı. Özellikle en çok ihtiyaç duyacağınız yağmurluk modelleri burada.
Elektronik ihtiyaçlarınızı görmezden gelmeyiz. 4000 TL altında fiyat/performans özellikleriyle çok satan, yoğun çalışmalarında yanından ayırmak istemeyeceğin bilgisayar ve bilgisayar parçalarını görmek için tıkla!
Tüm kışı sıcacık geçirmek için kış gelemeden atkı, bere ve bot modellerini Ekim indirimleriyle almak için acele et. Uzun yıllar severek kullanacağın aksesuar ve bot modelleri burada!
Tabi birde çantanızdan eksik olmaması gereken kişisel bakım ürünlerini derledik. Soğuktan kuruyan ellerinize bakım yapacak nemlendiriciler, pandemiye karşı önlemi alman gereken tüm ürünlerde burada!
En önemlisini sona sakladık. Okul alışverişinin olmazsa olması rengarenk kalemler, not defterleri ve diğer tüm ihtiyaçlarınız bu listede.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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UYGUN FİYATLI OKUL ALIŞVERİŞİ!
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