Monster, oyunculara yönelik bilgisayarlarıyla anılsa da aslında her segmente göre özellikleri bulunan dizüstü bilgisayarlara da sahip. Bunlardan birisi de Huma serisi. Huma serisi ile birlikte hafifliğe, inceliğe ve kullanılabilirliğe önem veriyor. Peki H5 V3.1 modeli bizlere neler sunuyor, bu videoda yakından bakıyoruz.

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Öncelikle Huma serisinin tasarımından bahsedecek olursak eğer, tamamen alüminyum gövdeden oluşmasıyla şık görüntüsünü ve sağlam yapısını gösteriyor. 35.7cm x 22.8cm x 1.8cm boyutunun olmasının yanında 1.7 Kg ağırlığında olması taşınabilirlik ve mobiliteye büyük katkı sağlıyor.

arka aydınlatmalı aogo ise farklı bir hava katarak segmentindeki diğer ürünlerden ayrışıyor. İş dünyası çalışanları, öğrenciler ve günlük kullanım için uygun olan HUMA H5 V3.1, tam boy klavyeye (NumPad) sahip. Böylece numaralı kullanımı da rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. İnce çerçevelerinin üzerinde de HD kamerası sayesinde görüntülü görüşmelerinizi de yapabilirken 2 adet 2W gücündeki hoparlörü sayesinde iyi bir ses deneyimi sunabiliyor. Tam boy klavyesi ayrıca 2 kademeli aydınlatmaya sahip. Böylece karanlık ortamlarda dahi rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Ek olarak mausepade entegre edilmiş parmak izi okuyucu sayesinde pc güvenliğini de sağlayabiliyorsunuz.

Port konusunda da zengin olan Monster Huma H5 V3.1, sol tarafında şarj girişi, USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI 2.0 Portu, Type C Portu (Thunderbolt 4 ve Display Port Desteği) bulunurken, sağ tarafta ise

kulaklık ve mikrofon Girişi, USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 2.0 Portu, USB 2.0 SD Kart okuyucusu bulunuyor.

Monster Huma H5 V3.1, segmentindeki olmayan bir takım ekran özellikleriyle geliyor. 15,6″ FHD 1920×1080 çözünürlük sunan ekranı 165Hz ekran tazelemeyi destekliyor. Böylece akıcı görüntüler sunabiliyor. Ayrıca IPS Mat LED ekranı yansıma yapmıyor ve direk ekran vuran ışığı size yansıtmıyor. İnce çerçeveleri sayesinde neredeyse çerçeveleri gözükmez iken 180 derece açılabilen ekran tasarımıyla da çalışma ortamında esneklik sağlıyor.

Gücünü Intel Core i5-1135G7 işlemcisinden alan Monster Huma H5 V3.1 işlemciye ek olarak Intel® Iris® Xe Grafik Birimi ile geliyor. 8GB DDR4 RAM ve 500GB P2 PCIe M.2 SSD başlangıç seviyesinde gelirken 64GB’ye kadar RAM (2×32), 2TB’ye kadar depolama seçenekleri ile konfigüre edilebiliyor. Günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunarken yoğun yük altında da performanstan düşmüyor.

İnce formu sayesinde küçük boyutlara sahip olsa da Monster Huma H5 V3.1 içerisinde 4700 mAh / 53.58 Wh batarya bulunuyor. Gün boyu kullanıma izin veren bu batarya ile aklınızda batarya şüphesi olmadan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kapalı konumda 30 dakikada %50 dolum yapabilen

65W Pusat Wall Charger ile daha hızlı dolum sağlayabilirsiniz. Ancak bunu ek olarak satın almanız gerekiyor. Huma H5 V3.1 ortalama olarak 8 saatlik bir pil ömrüne sahip.

Wi-Fi 6 AX201 ve Bluetooth 5.1 ağ bağlantılarına sahip olan Monster Huma H5 V3.1 güncel ağ bağlantılarını da destekliyor. Böylece bağlantı konusunda da bir sorun yaşamıyorsunuz.

Monster Notebook ayrıca ömür boyu ücretsiz bakım garantisi kapsamında altı ayda bir ücretsiz bakım hizmeti de veriyor. Bilgisayarı satın aldığınızda ise yanında Monster sırt çantası hediye olarak geliyor.

Profesyonel iş hayatı, öğrenciler ve günlük kullanım için uygun olan Monster Huma H5 V3.1 modelini siz nasıl buldunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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